AOTUYE Cuffie senza fili Bluetooth 5.0 con riduzione del rumore, auricolari sportivi con IPX7 auricolari stereo impermeabili all’orecchio integrati HD Mic cuffie per Android/iOS

Vantaggi:

1. Le vere cuffie wireless offrono un stereo dinamico, godetevi lo stereo 3D wireless.

2. Il microfono e gli auricolari integrati consentono di parlare liberamente durante la guida.

3. Puoi facilmente condividere la musica con gli amici condividendo un’altra cuffia.

4. Le cuffie wireless sono compatibili con tutti i dispositivi Bluetooth.

Specifiche:

Versione Bluetooth: V5.0 + EDR.

Intervallo di funzionamento: 10-15 metri senza barriere.

Frequenza wireless: 2,402 – 2,480 GHz.

Potenza ausiliaria: classe 2.

Capacità della batteria: 45 mAh.

Tensione di carica: 5 V.

Tempo di ricarica: circa 1-2 ore.

Ore di utilizzo: 4-6 ore di conversazione, 5-6 ore di riproduzione musicale.

Tempo di standby: 180-240 ore.

Peso del corpo: circa 5 g.

COME USARE:

Tocca X 1: riproduci, metti in pausa, rispondi e riagganci.

Touch X 2: canzone precedente.

Tocca X 3: canzone successiva.

Tocca 2S: SIRI

Contenuto della confezione:

2 auricolari Bluetooth.

1 custodia di ricarica.

1 cavo di ricarica USB.

1 manuale di istruzioni [lingua italiana

