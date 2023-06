AOSU 2K Telecamera WIFI Interno, Telecamera Sorveglianza, Chiamata One-touch, 360° Tracciamento del Movimento, Visione Notturna, Audio Bi-direzionale, Compatibile con Alexa, 5G/2.4GHz Wi-Fi

Dal marchio

aosu è un innovatore globale avanzato nella sicurezza domestica intelligente e nelle soluzioni per telecamere. La nostra visione è proteggere ciò che conta di più per te e darti tranquillità.

Apprezziamo la tua sicurezza tanto quanto te. Siamo pienamente impegnati a proteggere le tue informazioni personali utilizzando metodi standard leader di mercato.

【Compatibilità Wi-Fi 5G/2,4 GHz e Alexa】- La telecamera wi-fi di sicurezza per interni AOSU adotta un chip aggiornato, supporta WiFi 5 GHz e 2,4 GHz. Compatibile con Alexa e Google Assistant. È possibile salvare i video registrati su scheda SD (non inclusa) o cloud storage (a pagamento).

【Audio bidirezionale e conversazione veloce con un solo tocco】 — La telecamera interno Microfono e altoparlante integrati, basta toccare il “Segno telefono” sulla videocamera per interni AOSU e puoi goderti conversazioni in tempo reale con i tuoi cari. Quando i tuoi figli e gli anziani hanno bisogno di aiuto, possono premere il pulsante del telefono sulla videocamera per interni AOSU per parlare immediatamente con te.

【Funzione Surround View a 360°】 — La videocamera sorveglianza può ruotare di 360° in orizzontale e inclinarsi di 155° in verticale, offrendoti una visione più ampia e completa della tua casa. Puoi fare clic in un punto qualsiasi della vista per individuare rapidamente il luogo che desideri visualizzare.

【Rilevamento automatico intelligente e avviso di notifica】 — La telecamera di sorveglianza per interno ha la funzione di tracciamento automatico umanoide AI, quando viene rilevato un movimento, la telecamera di sorveglianza a 360° seguirà automaticamente gli oggetti in movimento e invierà un avviso al tuo telefono. Prenditi cura del tuo bambino o cane in tempo reale.