AOSU 2K Telecamera Interno WIFI, baby Monitor，Chiamata one-touch，360° Tracciamento del Movimento, Visione Notturna, Audio Bi-direzionale，Compatibile con Alexa，5/2.4 GHz WiFi

Descrizione prodotto

Chiamate One Touch

Goditi la conversazione in tempo reale con i tuoi cari sempre e ovunque.

Monitoraggio intelligente del movimento

Quando viene rilevato un movimento, la telecamera traccerà e seguirà automaticamente gli oggetti in movimento.

Connessione Wi-Fi a 5 GHz/2,4 GHz

Una connessione di rete più conveniente lo rende più facile da usare.

Chiara vista notturna

Vedi tutti i dettagli chiaramente, anche in condizioni di scarsa illuminazione!

Scheda SD locale e archiviazione cloud

Archiviato il video con una scheda micro SD (non inclusa) (8-128 GB, A1, Class10) o nel cloud protetto crittografato.

Lavora con le cose intelligenti

Connect the indoorcam to Amazon Alexa and Google Assistant, check-in anytime on what’s happening your home.

modalità sicura

Imposta il periodo di sospensione della fotocamera sull’app Aosu o ruota semplicemente l’obiettivo della fotocamera verso il basso quando non sono necessarie fotocamere.

Funzione di condivisione della fotocamera

Share your cameras with no limited quantity of families. Support 5 persons to view online simultaneously for one camera.

【Video di qualità QHD 2K】 – Con una risoluzione chiara di 3 MP e dotato di 8 LED IR 940NM indipendenti, l’Aosu Home Baby Monitor fornisce un’immagine chiara e luminosa anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il LED a infrarossi quasi invisibile è migliore per il sonno del bambino.

【Modalità predefinita scene a 360°】 – Preimposta una vista panoramica a 360° della tua casa, fai clic in un punto qualsiasi della vista per vedere facilmente una vista dettagliata di ogni punto. La telecamera di sorveglianza per interni Allsu supporta la rotazione di 360° e 155°, offrendoti una visione più flessibile della tua casa senza perdere alcun dettaglio critico.

【Smart Motion Tracking & Avvisi】Aosu WiFi Pet Camera è dotata di rilevamento del movimento intelligente, che invia istantaneamente un avviso al telefono se vengono rilevati oggetti sospetti. Con microfono e altoparlante integrati, puoi avere una conversazione chiara con la tua famiglia tramite aosu.

【5 GHz & 2,4 GHz WIFI】Aosu telecamera wi-fi interno utilizza un chip aggiornato, può utilizzare facilmente Wi-Fi a 5 GHz e 2,4 GHz, è compatibile con Alexa e Google Assistant, fornisce una scheda SD locale e un archivio cloud sicuro crittografato e funzioni pratiche rendono la tua vita più confortevole.