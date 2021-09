Colto da un malore è morto davanti a casa a causa di una dissecazione aortica, nonostante il giorno prima si fosse sottoposto ad un esame radiologico specialistico. Due medici del reparto di radiologia dell’ospedale di Aosta sono indagati per la morte di Roberto Clerin, 63 anni, di Pont-Saint-Martin, avvenuta dieci giorni fa, il 14 settembre.

L’accusa nei loro confronti è di omicidio colposo. L’indagine, secondo quanto si apprende, è un atto dovuto per permettere ai medici indagati di nominare i consulenti di parte durante l’autopsia. Sarà ora il perito dell’accusa a stabilire se ci sono state delle responsabilità di terzi per la morte di Clerin. “Ritengo che non ci siano responsabilità mediche da parte dei miei due assistiti – commenta l’avvocato Corrado Bellora – e che si sia trattato di una morte naturale”.