Aosta Investirà 671mila Euro in Cybersicurezza e Tecnologia

Il Comune di Aosta ha ricevuto un finanziamento di 671mila euro dall’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, nell’ambito del PNRR e del programma Next Generation EU. Questi fondi saranno destinati all’implementazione di nuove tecnologie e al miglioramento della sicurezza informatica dell’ente.

L’obiettivo principale di questo finanziamento è rafforzare la postura di sicurezza del Comune, attraverso una serie di politiche e procedure mirate a prevenire e rispondere alle minacce informatiche. Un’importante iniziativa già avviata prevede la formazione del personale, con un focus particolare sulla consapevolezza dei rischi legati alla cybersicurezza, considerato che il fattore umano è spesso un punto critico.

Per quest’anno sono previste sessioni avanzate di formazione e corsi per dirigenti e amministratori. Nel 2024, nell’ambito dello stesso progetto, è stata effettuata un’analisi della postura di sicurezza, che ha evidenziato aree di miglioramento fondamentali per il potenziamento dei sistemi di protezione programmato per il 2025. Sono anche in corso acquisti di software e sistemi di protezione avanzati, per sostituire quelli che diventeranno obsoleti entro la fine dell’anno.

Concluse le procedure amministrative, sono iniziati gli affidamenti dei progetti, gestiti in gran parte tramite convenzioni con centrali di acquisto nazionali e regionali, coinvolgendo anche la società In.Va spa. Tutti i progetti legati al PNRR dovranno essere completati entro dicembre 2025. Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, ha sottolineato l’importanza di questi investimenti per garantire una risposta efficace alle crescenti minacce informatiche alle pubbliche amministrazioni.