Aosis contro il surriscaldamento globale

Il ministro dell’Ambiente di Palau, Victor Steven, parla a nome dell’Alleanza dei Piccoli Stati Insulari, un gruppo di 39 Stati insulari particolarmente vulnerabili alla crisi climatica. Steven afferma che mantenere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di stare entro gli 1,5°C di riscaldamento climatico è fondamentale e che per farlo è necessaria l’uscita immediata dai combustibili fossili.

Aosis chiede di triplicare i finanziamenti all’adattamento nei paesi più vulnerabili e di implementare il Loss&Damage Fund, il fondo per il risarcimento dei danni climatici. Tuttavia, alcuni paesi, come Arabia Saudita, Italia e Polonia, si oppongono a questa proposta. Secondo Steven, mantenere le temperature sotto gli 1,5°C di riscaldamento globale è un obiettivo non negoziabile, poiché superare questo limite significherebbe la scomparsa dei paesi insulari dalle carte geografiche.

Il punto cruciale è la finanza: non ci sono abbastanza soldi e i pochi che ci sono faticano ad arrivare ai paesi vulnerabili. Gli Stati ricchi hanno promesso 300 miliardi di dollari l’anno fino al 2035, ma per una giusta transizione ne servirebbero 1.300 miliardi. Ilana Victorya Seid, Ambasciatrice permanente di Palau all’Onu e Chair ufficiale di Aosis, sottolinea che la Cop30 è più di un negoziato su target e numeri, ma è la prova di un multilateralismo in tensione e di mutamenti geopolitici che rendono complesso allineare volontà politica, finanza, scienza e giustizia climatica.

Seid è preoccupata dal cambiamento del clima politico europeo, che vede sotto attacco scienza e multilateralismo, e sottolinea che l’Europa è sempre stato il principale alleato dei paesi insulari, ma alcuni governi vanno in direzione opposta alle politiche climatiche necessarie. L’Italia è fra quei paesi che remano contro la proposta di uscita di combustibili fossili, ma Seid non appare particolarmente toccata e ribadisce che la richiesta dell’Unione Europea è chiara: lavorare insieme per mantenere la rotta, fondi per l’adattamento e aggiornare i piani di riduzione delle emissioni per rispettare l’1,5.