AOC Gaming 24G4XED Monitor 24″ FHD 180Hz 1ms FreeSync HDR10

Da StraNotizie
AOC Gaming 24G4XED 24 Inch FHD Monitor 180Hz 1ms FreeSync Prem., Comp, G-Sync, HDR10 1920×1080, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 Black/Grey, 24 Inch FHD, Fixed Stand

AOC Gaming 24G4XED: Scatena il Tuo Potenziale di Gioco

Scopri un’esperienza di gioco senza precedenti con il monitor AOC Gaming 24G4XED. Con un’ampia diagonale di 24 pollici e una risoluzione FHD di 1920×1080, questo monitor è progettato per offrirti immagini straordinarie e colori vivaci. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 180Hz e a un tempo di risposta di 1ms, ogni tuo movimento sarà catturato con precisione, permettendoti di reagire istantaneamente in situazioni di gioco ad alta intensità.

Prestazioni Eccellenti

Il pannello Fast IPS ti garantirà immagini nitide e senza sfocature, perfette per il targeting di precisione. Ogni fotogramma verrà visualizzato in modo fluido, grazie alla tecnologia G-Sync compatibile e alla modalità Low Input Lag, che ottimizza i tempi di risposta per un’esperienza di gioco immersiva.

  • Alte prestazioni grafiche: Sfrutta il rapporto di contrasto di 1.000:1 e la luminosità di 300 cd/m² per goderti un gameplay ricco di dettagli.
  • Comfort visivo: La tecnologia Flicker-Free e la modalità Low Blue riducono l’affaticamento degli occhi, permettendoti di giocare per ore senza problemi.

Design Ergonomico

Il design senza cornice su tre lati non solo migliora l’estetica, ma permette anche una configurazione multi-monitor più efficace. La base del monitor è progettata per massimizzare lo spazio sulla scrivania, consentendoti di posizionare facilmente la tua tastiera. Inoltre, gli altoparlanti integrati ti offriranno un audio di qualità senza dover gestire cavi aggiuntivi.

Rendi Ogni Gioco Indimenticabile

Non lasciare nulla al caso mentre giochi. Scegli il monitor AOC Gaming 24G4XED e scopri un livello di immersione mai visto prima. È il momento di potenziare le tue sessioni di gioco e dominare il campo di battaglia! Acquista il tuo AOC Gaming 24G4XED oggi stesso!

AOC Gaming 24G4XED Monitor 24″ FHD 180Hz 1ms FreeSync HDR10

