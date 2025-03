Anziano ucciso in casa a Foligno, arrestata la figlia per omicidio

I carabinieri della Compagnia di Foligno hanno arrestato una donna di 43 anni, ritenuta responsabile dell’omicidio aggravato del padre 75enne con cui conviveva. Secondo le indagini, l’anziano sarebbe stato strangolato. Il 14 marzo, i carabinieri sono stati chiamati per intervenire nell’appartamento della donna dopo che il medico di famiglia aveva riscontrato il decesso dell’uomo, su richiesta della figlia. Gli agenti hanno notato delle anomalie come un disordine diffuso e l’assenza di segni di effrazione, elementi che suggerivano l’assenza di coinvolgimento di estranei. La donna aveva dichiarato che il padre era deceduto la notte precedente, ma il corpo si trovava in uno stato avanzato di decomposizione. A seguito di ciò, la Procura di Spoleto ha disposto un sopralluogo tecnico da parte della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo di Perugia, che ha sequestrato l’abitazione per ulteriori accertamenti. L’autopsia ha successivamente escluso un decesso per cause naturali, collegandolo invece a una violenza di strangolamento. A quel punto è scattato il fermo della donna, che ora si trova in carcere.