Un fatto traumatico, la morte di una persona vicina, il passaggio dal lavoro alla pensione, una malattia: bastano a far cambiare vita agli anziani, a farli entrare in una dimensione “di fragilità”, da cui possono anche non tornare. Entrano in un circolo vizioso: mangiano poco, non escono, si isolano. Per studiare questa condizione, che in Italia si espande di anno in anno, l’istituto Mondino di Pavia ha impegnato una équipe di 17 ricercatori per 15 anni. La ricerca Frailbiotrack, sulle radici biologiche della “fragilità” nell’anziano, è stata promossa da Fondazione Mondino, in collaborazione con Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso e Istituto Mario Negri di Milano, con il contributo di Fondazione Cariplo.



Per “fragilità” si intende una condizione tipica dell’età geriatrica, quando cioè la persona risponde in modo sempre meno efficace agli stimoli dell’ambiente. L’anziano fragile non è ancora malato, ma è più vulnerabile rispetto agli altri coetanei a patologie che possono colpire diversi organi. Studiare la condizione di fragilità può quindi aiutare a prevenire o rallentare l’insorgere di patologie, migliorando la qualità di vita e allontanando il momento della perdita di autonomia e del ricorso al ricovero.

Il lavoro d’équipe Frailbiotrack è stato condotto su 762 anziani per studiare i meccanismi che causano la fragilità di chi invecchia. I ricercatori hanno avuto a disposizione una popolazione omogenea per un lungo periodo di tempo: le persone reclutate, nate tra il 1935 e il 1939 e residenti ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, erano state incluse nel 2009 nello studio InveCe.Ab – invecchiamento cerebrale in Abbiategrasso e rivalutate nel 2012, nel 2014 e nel 2018. Questo ha consentito di tracciare un quadro del fenomeno.

“I dati ricavati dallo studio della popolazione hanno potuto mettere in luce come ci siano fattori di rischio legati agli stili di vita che influenzino l’incidenza della fragilità – spiega Antonio Guaita, responsabile dell’Unità operativa della Fondazione Golgi Cenci -. Interessante e nuovo è proprio il fatto che si tratta di comportamenti modificabili in persone anziane: per ridurre l’incidenza della fragilità, quindi, si apre la possibilità di intervenire efficacemente con azioni di prevenzione non solo in soggetti giovani e adulti ma anche per chi è in età avanzata”.

Nell’arco di 8 anni, le persone fragili sono aumentate dal 7,5% al 26,4%. Sono quindi più che triplicate quelle che hanno visto peggiorare le proprie condizioni di salute, spesso con perdita dell’autonomia e necessità di maggiore assistenza. Incece, i “non fragili” sono diminuiti dal 36,2% al 16,1%, scivolando in una condizione di “pre-fragilità” o di fragilità.

Lo studio del Mondino ha consentito di fare un salto di qualità, identificando alcuni marcatori biologici degli stati infiammatori a carico dell’organismo, un processo tipico nell’invecchiamento ma che aumenta significativamente nei soggetti più fragili rispetto agli anziani che si mantengono in buona salute. In particolare, il ruolo delle microvescicole cellulari nel diffondere l’infiammazione potrebbe aprire nuove prospettive per gli studi sui meccanismi dell’invecchiamento.

“I risultati ottenuti nel corso di questo progetto hanno ulteriormente sottolineato la complessità della fragilità nell’anziano – spiega Cristina Cereda, coordinatore di progetto per la Fondazione Mondino – è emerso il coinvolgimento di tre componenti principali: infiammazione, dieta e declino cognitivo. Un ulteriore approfondimento di questi indicatori di fragilità potrebbe in un futuro aprire verso nuove e più proficue strategie di prevenzione della fragilità”.

Prevenzione che, conferma Cereda, si può ottenere “cambiando stile di vita e rivedendo la propria dieta”. In pratica tanta frutta e verdura e un bicchiere di vino al giorno possono fare la differenza, se uniti ad attività motoria quotidiana e un aiuto per combattere l’infiammazione. “Che spesso è legata a stress ossidativo delle cellule – prosegue Cereda –. Quindi si possono assumere antiossidanti attraverso la dieta o eccipienti da prescrivere in aiuto alla dieta stessa per abbassare lo stato di ossidoriduzione a livello delle cellule, che è alla base dell’invecchiamento”.

“La fragilità legata all’invecchiamento è un tema di grande rilevanza e attualità, sia dal punto di vista socio-sanitario che della ricerca scientifica. Ancor più importante per un Irccs neurologico come la Fondazione Mondino, per il rapporto che lega l’invecchiamento a malattie di grande impatto sociale come le demenze o il Parkinson – spiega Fabio Blandini, direttore scientifico del Mondino –. È quindi un’area in cui i nostri ricercatori si stanno impegnando a fondo, attraverso collaborazioni nazionali e internazionali che hanno di recente fruttato finanziamenti, da parte di più enti, per lo studio dei molteplici e complessi aspetti biologici, molecolari, farmacologici e sociali che potrebbero essere alla base della fragilità legata all’invecchiamento”.

“Attraverso lo studio preclinico abbiamo caratterizzato i cambiamenti funzionali e cerebrali in un modello murino di fragilità lungo le diverse fasi di invecchiamento – aggiunge Claudia Balducci, responsabile dell’Unità operativa dell’Istituto Mario Negri –. Questo modello si è rivelato molto utile nell’ambito del progetto, in quanto riproduce fedelmente la condizione del soggetto fragile, tra cui dimagrimento, debolezza, affaticamento e disturbo cognitivo. Abbiamo dimostrato che, in accordo con le evidenze cliniche, i deficit funzionali si associano ad alterazioni delle cellule infiammatorie cerebrali che, verosimilmente, sono anche responsabili della progressiva perdita delle cellule nervose riscontrata in questi animali. Nel loro insieme, queste alterazioni rappresentano marcatori essenziali per valutare, in futuro, l’efficacia di interventi finalizzati a prevenire la fragilità”.