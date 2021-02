La caduta è considerata dall’Oms la seconda causa di mortalità e invalidità per gli anziani e riguarda 37 milioni di persone nel mondo. Negli Stati Uniti è la principale causa di morte accidentale.

Intelligenza artificiale anti-caduta e Falling solutions

Molte le strategie e gli studi in supporto degli anziani. L’ultimo in ordine di tempo è un test, il Silver index, frutto del lavoro dell’impresa Movendo Technology e dell’ospedale Galliera di Genova, che previene la caduta degli over-65 grazie a un dispositivo che li sottopone a condizioni di equilibrio e dinamiche sia in piedi che seduti. Hunova, questo il nome del robot, misura i parametri biomeccanici e neurologici, evidenziando eventuali deficit della persona e, al termine del test, propone un percorso di allenamento o riabilitazione personalizzato.

Approccio diverso ma altrettanto utile quello proposto dal servizio riabilitativo Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) Liguria che ha presentato un ciclo riabilitativo per le persone e gli operatori sanitari che insegna come cadere senza farsi troppo male e come rialzarsi in maniera corretta. Il progetto, ‘Falling solutions’, è pensato per le persone affette da sclerosi multipla ma è perfetto anche per gli anziani: si studiano le tecniche del Tai chi per prevenire le cadute, quelle del “Sistema Russo”, per gli spostamenti a terra, le arti marziali per cadere senza danni.

Il più delle volte la caduta avviene quando una persona con mobilità compromessa incontra un ostacolo. Spesso le conseguenze sono fratture o contusioni dovute alla maggiore fragilità ossea. Si passa dal semplice livido alla frattura dell’anca, del braccio, del polso. È importante chiamare subito aiuto e progettare a breve una visita medica. Nei casi gravi è fondamentale andare al pronto soccorso per intervenire sul trauma e capirne le cause. Lo scorso anno sono state attivate in quattro città d’Italia le ‘Unità di Sincope e Cadute’ all’interno dei pronto soccorso dell’ospedale di Careggi di Firenze, delle Molinette di Torino, del Policlinico Federico II di Napoli e dell’ospedale Boggiovara di Modena. Qui si segue un protocollo specifico, grazie a un team anti-caduta composto da un geriatra e un cardiologo che indagano con esami specifici per comprendere le cause dell’incidente. La loro valutazione può dimezzare il rischio di ricoveri successivi, con una riduzione dei costi sanitari che arriva a oltre un terzo.

Oltre al trauma fisico, però, esiste anche quello psicologico, chiamato Post Fall Sindrome. Secondo un’indagine del Servizio sanitario nazionale, circa un terzo degli anziani che non è mai caduto ha paura che accada. La percentuale raddoppia in chi è caduto almeno una volta. Questo stato emotivo porta a rinunciare alle piccole abitudini quotidiane, la spesa, il giornalaio, il giretto con il cane. Il che equivale a una perdita di indipendenza, un minor movimento con il conseguente indebolimento generale dei muscoli e un aumento del rischio di un nuovo incidente. In pratica c’è una riduzione del 30% della qualità della vita.

Le cause delle cadute possono essere molteplici: accidentali, dovute all’ambiente, all’invecchiamento e quindi alla riduzione della forza muscolare, ma anche a vertigini, collasso, alterazione della vista, medicine. A volte sono provocate malattie croniche come quelle cardiovascolari e da deterioramento cognitivo.

Secondo “Passi d’Argento”, indagine periodica nazionale sulla qualità della vita della popolazione italiana over 64 anni, nel quadriennio 2016 – 2019, la percentuale più elevata di cadute avviene fra le persone con molte difficoltà economiche e la quota maggiore è registrata fra i residenti del meridione. Il 64% degli intervistati ha dichiarato di essere caduto in casa, il 20 % in strada, il 12 % in giardino e il 5 % altrove. L’indagine, a cui aderiscono le singole regioni, può aiutare a sviluppare piani sanitari di prevenzione più mirati a favore degli anziani.

Come si prevengono le cadute?

Prima d’ogni altra cosa bisogna lavorare sul corpo: svolgere attività fisica per rafforzare le gambe e migliorare l’equilibrio. Alzarsi lentamente dal letto o dalla sedia e attendere un minuto prima di muoversi per evitare capogiri. Usare gli occhiali giusti e apprendere, se necessario, l’uso corretto degli ausili, come deambulatore e bastone, magari con i consigli di un fisioterapista.

Bisogna fare molta attenzione ai pericoli che sono in casa. Il primo passo è aumentare l’illuminazione e posizionare gli interruttori in luoghi facili da raggingere. Eliminare tutto quello che può essere di intralcio al movimento, prolunghe, prese elettriche, tappeti non fissati bene per terra. In cucina può essere utile un tappetino antiscivolo, così come in bagno dove molto spesso i piatti doccia sono scivolosi e le vasche troppo alte per una entrata e uscita facile.

Evitare di dare la cera ai pavimenti e controllare che non ci siano dislivelli nelle mattonelle. Indossare scarpe con suole antiscivolo, evitare le cosiddette ciabatte, aperte dietro, ma preferire pantofole che chiudono il tallone. No anche a pantaloni, gonne, vestaglie troppo lunghe in cui si può inciampare.

Tutti i mobili, dal lavandino agli scaffali, dovrebbero essere ad altezza giusta per evitare sforzi e movimenti inusuali.

Ingressi e corridoi devono essere sempre illuminati, le scale non troppo ripide e, oltre alla luce, dovrebbero avere un corrimano e strisce antiscivolo sui gradini.

Ma i fattori non sono solo fisici e ambientali. Così come la paura di cadere, anche l‘isolamento sociale è un fattore di rischio. Secondo uno studio condotto in Germania, i soggetti che vivono da soli, senza famiglia e con una situazione socio economica svantaggiata sono più soggetti alle cadute. In questi casi sarebbe utile attivare servizi di assistenza e supporto sociale.