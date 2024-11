Anziana sola nel mirino dei falsi broker, perde 880.000 euro con il trading online

Gabriella R., un’anziana milanese di 82 anni, è diventata vittima di una truffa finanziaria che le è costata oltre 880.000 euro. Convinta da presunti consulenti finanziari, ha trasferito ingenti somme su conti di società fraudolente attraverso una piattaforma di trading online. Solo dopo un anno, e dopo aver esaurito le sue risorse, la donna ha realizzato di essere stata raggirata grazie a un amico che ha condiviso con lei le sue preoccupazioni. Gabriella, ex modella vedova e ora sola, ha presentato una denuncia alla Procura di Milano per chiedere il sequestro delle somme perse e l’apertura di indagini per truffa aggravata.

La truffa è iniziata il 10 novembre 2023 con una telefonata da un numero sconosciuto, che mostrava l’intestazione ‘Milano Finanza’. Una donna, identificatasi come Chiara e apparentemente informata sulla vita di Gabriella, l’ha inviata a investire su una piattaforma di trading gestita da professionisti. Dopo aver aperto una carta prepagata e versato 140 euro a una società in Lituania, Gabriella è stata contattata da un presunto consulente, Sergio Z., che ha saputo conquistare la sua fiducia. Manipolando la situazione, Sergio ha chiesto alla donna di condividere informazioni personali e ha gestito gli investimenti attraverso un software di controllo remoto.

Sotto la guida di Sergio, Gabriella ha disinvestito grandi somme da un fondo lasciatole in eredità dal marito, credendo in guadagni futuri. A dicembre, un altro complicato, Montana, ha iniziato a interagire con lei, facendole acquistare criptovalute da una società ceca, sempre con conti in Lituania. Gli investimenti sono proseguiti fino a maggio 2024, quando la donna ha esaurito i propri fondi. Sergio, consapevole della sua posizione di potere, ha persino cercato di convincerla a vendere un garage per finanziare ulteriori investimenti.

Dopo aver confrontato la situazione con un familiare esperto di trading, Gabriella ha finalmente preso coscienza della frode subita e si è rivolta ai legali dello studio Icaa di Milano per presentare denuncia. Alessandro Maria Tirelli, presidente delle Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale, ha sottolineato la necessità di un intervento legislativo contro le frodi legate alle criptovalute, invitando gli utenti alla cautela e evidenziando come la prevenzione e la consapevolezza siano fondamentali per affrontare questo crescente fenomeno di truffe.