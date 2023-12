Anziana e ammalata, chiusa in un sacco e gettata nel cassonetto

Un’anziana cagnolina è stata chiusa in un sacco e gettata nel cassonetto della spazzatura dal suo proprietario: le scioccanti immagini dell’abbandono sono testimoniate dalle telecamere di sicurezza.

Tutte le mattine per sedici anni, si sono svegliati pronti a condividere con lei le giornate. Tutte le mattine l’hanno accudita, ripagati dal suo affetto e dalla sua riconoscenza illimitati, finché un giorno, diventata anziana, hanno deciso di abbandonarla gettandola nel cassonetto dei rifiuti come se fosse un sacco della spazzatura. La protagonista di questa tristissima storia è una cagnolina di piccola taglia, di razza Shih Tzu, di nome Xyla.

Chiusa in un sacco e gettata nel cassonetto: l’abbandono della cagnolina ripreso dalle telecamere di sicurezza

A raccontare quanto accaduto a Xyla è un video condiviso sulla pagina TikTok dall’ufficio dello sceriffo della contea di Lee. All’account social @Lee County sheriffs Office Ufficio dello sceriffo della contea di Lee, è stato postato infatti il filmato realizzato dalle telecamere di sorveglianza poste in prossimità dello svincolo in cui la quattro zampe è stata abbandonata.

I fatti si sono svolti nella contea di Lee, la contea degli Stati Uniti d’America più popolata della Florida (situata nel sud-ovest del Paese), con capoluogo amministrativo Fort Myers. È qui che un cittadino statunitense ha abbandonato la propria cagnolina di sedici anni di età, di nome Xyla e di razza Shih Tzu.

Il video ripreso dalle telecamere di sicurezza testimonia il momento dell’abbandono della cagnolina Xyla. Le immagini mostrano il proprietario della quattro zampe mentre scende dall’automobile con un sacco della spazzatura. All’interno della busta, gettata nel cassonetto dei rifiuti, c’è la spaventatissima cagnolina. Per fortuna, i filmati sono stati visionati dall’ufficio dello sceriffo della contea e sono subito stati allertati i soccorsi.

Veterinari e volontari di un rifugio per animali sono immediatamente giunti sul posto e hanno tratto in salvo la piccola cagnetta, ormai in fin di vita per la mancanza di ossigeno all’interno del sacco. La quattro zampe è stata ricoverata in clinica veterinaria e si sta ora rimettendo in salute.

Se già è difficile per tutti gli animali senza casa venire adottati, per i cani anziani come Xyla è praticamente impossibile. Questi poveri quattro zampe ormai avanti con gli anni, spesso con l’artrite o con problemi alla vista, non sono quasi mai presi in considerazione dalle persone desiderose di adottare un animale e finiscono i loro giorni chiusi all’interno dei box dei canili senza la possibilità di conoscere mai l’affetto di una famiglia.

I volontari del rifugio della Florida non possono permettere che Xyla muoia nella sua gabbietta. Si sono così attivati per trovare una persona disposta ad adottare l’anziana cagnetta. Si può sperare che presto la piccola quattro zampe possa venire adottata, così da poter trascorrere gli ultimi anni della sua vita al caldo di una casa, circondata dall’affetto degli umani che sceglieranno di prendersi cura di lei. (di Elisabetta Guglielmi)