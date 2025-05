Anvcg del Piemonte e Valle d’Aosta forma la Protezione Civile e l’Antincendio Boschivi su ordigni inesplosi

Nell’ambito della campagna “Conoscere per Riconoscere”, l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg) del Piemonte e della Valle d’Aosta ha avviato progetti pilota per educare al rischio degli ordigni bellici inesplosi. Con fondi propri, l’Anvcg sta formando i dipendenti della Regione Piemonte, della Protezione Civile e i quadri del volontariato. L’obiettivo è formare circa 1.500 capisquadra e coordinatori entro settembre-ottobre 2026, come spiega il vicepresidente Giovanni Comoglio.

La formazione è rivolta alle attività di Protezione Civile e Soccorso Tecnico, settori a rischio. Nel luglio 2023, a Bardonecchia, è stato rinvenuto un proiettile d’artiglieria durante il ripristino della viabilità dopo un’alluvione. A Pianoro, a settembre, durante lavori d’urgenza sono stati trovati decine di ordigni da combattimento. Tra il 2020 e il 2023, in Italia, sono stati rinvenuti oltre 130.000 ordigni inesplosi sulla terraferma e 170.000 in acque interne, secondo dati dello Stato Maggiore dell’Esercito.

Il progetto principale è gestito dal Dipartimento Ordigni Bellici Inesplosi dell’Anvcg, con Nicolas Marzolino come referente. Giovanni Lafirenze, autore del blog “Biografia di una bomba”, è il responsabile nazionale. Un’altra iniziativa, in collaborazione con la Prefettura di Torino, mira a formare gli ispettori della Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. Comoglio sottolinea che il rischio è presente non solo nel movimento terra, ma anche nella filiera della patata e nella ristrutturazione edilizia, con il rischio di trovare ordigni. Gli esperti avvertono che il territorio continuerà a restituire ordigni inesplosi per almeno cinquant’anni.