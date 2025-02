Antonio Zequila e Manuela Festa: La Fine di una Relazione Tossica

Antonio Zequila e Manuela Festa hanno annunciato la loro separazione, descrivendo la loro relazione come tossica. Manuela ha accusato Zequila di “atteggiamenti aggressivi” e di tentativi di ostacolarla professionalmente, dichiarando di non poter più tollerare tali comportamenti. In un’intervista, la modella e influencer ha affermato di essersi allontanata da Zequila per tutelarsi, evidenziando come la situazione fosse diventata insostenibile.

La rottura arriva dopo che i due sembravano molto uniti, specialmente dopo aver trascorso l’estate insieme, seguita da un annuncio di ritrovato amore da parte di Zequila lo scorso settembre. Tuttavia, Manuela, conosciuta come Miss Basilicata, ha rivelato su The Reading Monkey che le sue esperienze con Zequila l’hanno portata a considerare la possibilità di coinvolgere le autorità a causa di messaggi offensivi ricevuti.

Nonostante la difficile situazione, Manuela ha espresso la sua determinazione a concentrarsi sulla propria carriera e sui suoi obiettivi personali. “Voglio concentrarmi su nuovi progetti e su persone che sanno supportarmi e non ostacolarmi”, ha affermato, decidendo di non lasciarsi intimidire da un passato critico. La giovane influencer non esclude la possibilità di intraprendere azioni legali, ma al momento sta riflettendo sulla situazione mentre si dedica a costruire un futuro migliore per sé stessa.