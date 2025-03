Antonio Tajani critica Salvini: Il monito sul piano della Lega contro il riarmo dell’UE

Non si placano i conflitti all’interno della maggioranza di governo. Matteo Salvini continua a opporsi al piano di riarmo dell’Ue da 800 miliardi, proponendo un’iniziativa della Lega da presentare al gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo, per sollecitare Ursula Von der Leyen a rivedere il progetto. Questa azione ha suscitato la reazione di Antonio Tajani, che, pur tentando di mantenere la calma, ha avvertito Salvini: “Leali, ma non pieghiamo la testa”.

Durante un convegno organizzato da Forza Italia a Firenze, Tajani ha ribadito l’importanza di lavorare per una Europa unita, sottolineando che non è necessario distruggere, ma costruire. Ha chiarito che l’Europa deve rappresentare la casa di tutti e che servono persone di buonsenso per tutelare gli interessi di mezzo miliardo di cittadini. Tajani ha anche voluto mettere in evidenza il suo ruolo di garante dell’Ue in un momento di tensione tra gli alleati.

In risposta alla posizione di Salvini, la Lega ha annunciato la sua intenzione di chiedere ai partner europei di riesaminare il piano di riarmo, affermando che i cittadini meritano investimenti in lavoro, sanità e sicurezza, piuttosto che in armi. La Lega critica l’iniziativa di riarmo, ritenendola già destinata a fallire e auspica un dibattito approfondito sul tema, contrariamente alla volontà di Von der Leyen di evitarlo.

Tajani ha concluso riaffermando il buon stato di salute di Forza Italia e la sua determinazione a difendere i propri valori, mentre la tensione all’interno del governo continua a crescere.