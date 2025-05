Antonio Ricci svela i dubbi su Affari Tuoi e commenta le parole di Stefano De Martino sul pubblico

Antonio Ricci è tornato a parlare di “Affari Tuoi” e ha chiarito che l’inchiesta di “Striscia la Notizia” non è contro Stefano De Martino, ma per cercare la verità dietro presunte irregolarità. Ricci ha sottolineato che il programma non è gestito casualmente, ma è frutto di segnalazioni ricevute dalla redazione. Commentando le polemiche, ha affermato: “Non lo facciamo per rubare pubblico a De Martino, ma per raccontare ciò che emerge”. Ricci ha anche scherzato dicendo che De Martino dovrebbe essere grato, poiché la situazione sta attirando attenzione al programma.

Le critiche sono concentrate sulle modalità di assegnazione delle vincite. “Striscia” ha scoperto che i concorrenti forniscono ai provini una lista di numeri “fortunati”, utilizzati dal “Dottore” per orientare il gioco. Si ipotizza che il budget per le vincite sia fissato a circa 30mila euro a puntata, un elemento che, se confermato, potrebbe compromettere la credibilità del programma.

In risposta, il Codacons ha presentato un esposto all’AGCOM, Antitrust e alla Procura di Roma. Tuttavia, Pasquale Romano, noto come “Dottore” di “Affari Tuoi”, ha difeso il programma, sostenendo che si tratta di un game show basato sulla fortuna e che non esistono meccanismi opachi. Ha aggiunto che la polemica è dovuta al fatto che il programma ha alterato l’equilibrio nella fascia preserale, tradizionalmente dominata da Mediaset.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it