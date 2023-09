Antonio Ricci lancia una frecciatina a Pier Silvio Berlusconi e a Tina Cipollari: “Esistono anche delle foto”

Striscia la Notizia sta per aprire di nuovo i battenti e in attesa del suo ritorno sul piccolo schermo, previsto per lunedì 25 settembre, è stata organizzata una conferenza stampa. Qui non sono passate inosservate le parole di Antonio Ricci che, oltre a rivelare un inaspettato retroscena su Barbara D’Urso, ha anche lanciato una frecciatina a Pier Silvio Berlusconi e Tina Cipollari. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

In questi giorni il nome di Antonio Ricci sta facendo molto chiacchierare per via di alcune dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa di Striscia la Notizia. Innanzitutto, non sono passate inosservate le parole rilasciate su Barbara D’Urso, su cui l’autore del noto tg satirico ha rivelato che:

Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo.

Ma non è finita qui. Tra le tante domande posto ad Antonio Ricci durante la conferenza stampa del noto tg satirico, è stato chiesto all’autore cosa ne pensa della scelta di Pier Silvio Berlusconi di eliminare il trash dalla tv. Rispondendo alla domanda, Antonio Ricci ha dichiarato:

La pulizia in atto a Mediaset però per me è una contraddizione di Pier Silvio Berlusconi. Ha al suo fianco e in tv Silvia che è elegante, carina, molto amata dai collaboratori, l’abbiamo avuta a condurre Striscia, ma poi lascia spazio a Tina Cipollari! Esiste un carteggio sulla cacciata di Tina poi fatta morire sul nascere anche sul web. Esistono anche delle foto di Pier Silvio e Tina che Signorini ha insabbiato.

L’ultima frase di Antonio Ricci sta facendo molto chiacchierare. In realtà, l’autore di Striscia la Notizia ha pronunciato queste parole ridendo, come se stesse scherzando. Al momento, dunque, non ci è dato sapere se dietro quanto dichiarato dal noto volto tv ci sia della verità.