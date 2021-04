Antonio Ricci ha deciso di non chiedere scusa per la polemica (arrivata fino in America) che ha coinvolto Gerry Scotti e Michelle Hunziker, accusati di razzismo per aver imitato la parlata dei cinesi residenti in Italia, con tanto di occhi a mandorla tirati con le mani.

“Come ha detto qualcuno, la denuncia fa più ridere del siparietto improvvisato dai due conduttori” – si legge sulla nota diramata dall’ufficio stampa di Striscia la Notizia e firmata da Antonio Ricci – “Striscia non chiede scusa perché è, e resterà, una trasmissione satirica e, come le trasmissione satiriche e comiche di tutto il mondo, politicamente scorretta. Scorretta, ma non quanto le iniziative pretestuose di chi pensa di ricattare aziende e marchi internazionali”.

Un’opinione completamente diversa rispetto a quella di Michelle Hunziker che, invece, ha chiesto scusa.

Striscia la Notizia, le scuse di Michelle Hunziker alla comunità cinese

Nella giornata di ieri la conduttrice di Striscia la Notizia ha così deciso di fare le scuse alla comunità cinese.