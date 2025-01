Antonio Ornano a Zelig mette Mahmood e Mengoni nella lista dei cantanti che hanno finto di essere etero

Cosa hanno in comune George Michael, Ricky Martin, Tiziano Ferro, Mahmood e Marco Mengoni? Secondo Antonio Ornano, che ha presentato un monologo comico a Zelig intitolato “Le Differenze Musicali Nelle Generazioni”, tutti avrebbero finto di essere etero a causa dell’industria discografica. Ornano ricorda come le ragazze della sua classe adorassero George Michael, desiderando perder la verginità per lui, ignare del fatto che fosse omosessuale. La sua “confessione” ha lasciato molte adolescenti deluse. Successivamente, anche Ricky Martin ha seguito lo stesso percorso, colpendo il pubblico con il suo carisma e il suo successo, per poi rivelare di essere gay. Ornano sottolinea che questo inganno sia una costante nel settore musicale.

Continuando, Ornano menziona come, dopo Michael e Martin, Tiziano Ferro, Mahmood e Marco Mengoni abbiano preso il loro posto sulla scena musicale. Tiziano Ferro ha fatto coming out aprendo la sua vita privata al pubblico, presentando il suo compagno, ora ex marito. D’altra parte, Mahmood e Mengoni, pur non esplicitando la loro sessualità, tendono a rispondere in modo evasivo quando vengono interpellati sui loro amori, evitando di specificare il genere delle loro relazioni.

In conclusione, Ornano con la sua comicità mette in luce come l’industria musicale abbia spesso plasmato l’immagine pubblica degli artisti, creando aspettative o illusioni nei confronti del pubblico, mentre i cantanti navigano la loro identità in modi diversi.