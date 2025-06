Antonio Nicoletti è il nuovo sindaco di Matera 2025

Antonio Nicoletti, candidato di Fratelli d’Italia, è il nuovo sindaco di Matera, eletto durante il ballottaggio delle elezioni comunali del 2025. Con il 51% delle preferenze, ha superato Roberto Cifarelli del centrosinistra, che era in vantaggio nel primo turno con quasi sette punti di differenza.

Nicoletti, 51 anni, alla prima esperienza politica, è un ingegnere specializzato in sviluppo sostenibile, innovazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Ha un dottorato in pianificazione urbana e ha inseguito diverse posizioni nella pubblica amministrazione, lavorando su importanti progetti della città, come Casa Cava e il Master Plan per Matera 2019. Fino a gennaio 2025 è stato direttore generale dell’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata e, successivamente, è diventato direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019, durante l’anno di Matera come Capitale europea della Cultura.

La vittoria di Nicoletti rappresenta una sconfitta per il centrosinistra, che si è presentato senza simbolo, supportando Cifarelli. Dopo il ballottaggio, il segretario del PD in Basilicata, Giovanni Lettieri, ha annunciato le proprie dimissioni, affermando che questa fosse una necessità per il rilancio del partito.

Nicoletti inizierà il suo mandato da sindaco nel 2026, anno in cui Matera sarà Capitale mediterranea della Cultura e del dialogo.

