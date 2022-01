Antonio Medugno potrebbe essere uno dei prossimi vipponi ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Quando Giacomo Urtis è stato eliminato, Alfonso Signorini gli ha ironicamente detto che si sarebbe perso in Casa l’ingresso di tanti bei ragazzi. E potrebbe avere ragione.

In lizza per entrare ci sarebbero i fratelli Onestini (che però pare abbiano rifiutato), il modello Andrea Denver (in passato già concorrente), il personal trainer e testimonial di DSquared2 Gianluca Costantino ed il TikToker Antonio Medugno.

Gianluca Costantino verso il Grande Fratello Vip https://t.co/0HzChIQiiD #GFVIP — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 23, 2022

Antonio ha 3 milioni di follower su TikTok ed ha collaborato con brand come Moschino e Richmond. Napoletano, 23 anni, Antonio Medugno su Instagram segue (ed è seguito) da Gianluca Costantino e da Alessandro Basciano che a sua volta segue entrambi. Qualora dovessero entrare Antonio e Gianluca ritroverebbero in Casa il loro amico Alessandro.

Antonio Medugno al Grande Fratello Vip, gli indizi lasciati sui social

Il tiktoker ha in qualche modo lasciato degli indizi ai fan per anticipare il suo ingresso nella Casa. Su Instagram ha pubblicato un post con caption “Waiting for”, ossia “Aspettando” e una storia con scritto “I’m coming”, cioè “Sto arrivando”. Su TikTok è stato più esplicito, registrando un video dalla camera di albergo e scrivendo “Ci sono novità nei prossimi giorni”.

Antonio e Gianluca sarebbero entrambi in quarantena e potrebbero già entrare nella prossima puntata di venerdì.