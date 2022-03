Antonio Medugno e Jessica Selassié hanno instaurato un bel rapporto al Grande Fratello Vip, ma a domanda diretta ‘vittoria meritata?’, il tiktoker ha dato una risposta inaspettata.

“Volevo vincesse Delia perché il rapporto che ho costruito con lei è davvero speciale” – ha rivelato a SuperGuidaTv – “Jessica però l’ha meritato. E’ una ragazza che ha avuto una rinascita personale. Sono contento che sia stata premiata e che il pubblico abbia apprezzato il suo lato umano”.

A tal proposito, sulla vincitrice ha aggiunto:

“Jessica mi piaceva molto caratterialmente. Mi ha colpito la sua dolcezza. Jessica però ha messo subito le mani avanti spiegandomi il rapporto che aveva con Barù. Poi sono diventato amico di entrambi. A Jessica avevo dato anche dei consigli. Non riuscivo a comprendere però come mai Barù non cedesse alle sue avances. Lui è il tipico uomo che lancia il sasso e nasconde la mano. Per questo a Jessica avevo cercato di aprire gli occhi. Le avevo detto che doveva essere lei a capire se valeva o meno la pena. Ad oggi, penso che loro non si frequenteranno fuori la casa. Non è un problema di telecamere. Non c’è l’interesse a far nascere qualcosa”.

Antonio Medugno ha infine chiarito il suo rapporto con Clarissa Selassié, con cui ha avuto un flirt (e tanti graffi) poco prima di entrare al Grande Fratello Vip.

“Con Clarissa ci siamo chiariti. Non avevamo avuto nessun confronto fino a lunedì. In questo momento della mia vita non voglio legami perché ho avuto una delusione molto grande quando sono uscito dalla casa. Preferisco dedicarmi al mio lavoro e vorrei realizzare i miei obiettivi. Con Clarissa c’è un rapporto di amicizia, ci siamo sentiti al telefono. Le voglio bene mi ha aiutato psicologicamente e le devo tanto”.

Clarissa Selassié si confessa: “Antonio Medugno? Mi stavo innamorando di lui” https://t.co/KQOeURrTlC — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 18, 2022

Antonio Medugno: “Vorrei diventare tronista”

Il suo sogno ora è Maria De Filippi. “Finora mi affascina di più l’idea di tornare come tronista piuttosto che di partecipare ad un altro reality. E’ un’occasione che coglierei al volo considerando che in questo momento della mia vita non ho neanche dei legami. Fisicamente e mentalmente non riuscirei ora come ora a sopportare un’esperienza come L’Isola dei Famosi. Avevo pensato solo a Uomini e a Donne e al Grande Fratello Vip“.

Maria aprirà la busta?