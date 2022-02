Giorni difficili per Antonio Medugno, che è stato tradito dall’amico su cui contava più di tutti nella casa del GF Vip ed è vittima di attacchi davvero spiacevoli da parte di altri gieffini. Durante l’ultima puntata del GF il modello napoletano si è beccato la nomination anche dal ragazzo con cui divide il letto, Gianluca Costantino. A gettare benzina sul fuoco c’ha pensato Barù, che ha votato il tiktoker con una motivazione davvero bislacca: “La sua è stata la goccia che ha fatto traboccare il water. Non vi spiego in dettaglio cosa però io ci tengo molto all’igiene del bagno. Diciamo che non so come spiegarmi, ma lui non lascia pulitissimo in bagno dopo averlo usato“. Tutto questo detto in diretta tv in prima serata.

Come se non bastasse ieri pomeriggio Alessandro Basciano si è scagliato contro il giovane coinquilino e alle sue spalle ha iniziato a prenderlo in giro: “Che mito Barù, che ha detto ‘la goccia che ha fatto traboccare il water perché lascia tutto sporco. Perché mentre si scarica bagna tutto. L’hanno beccato Jessica e Barù, ma l’ha beccato due o tre volte. A me fa ridere quello che ha detto Barù. Antonio? No, no, con me ha chiuso, ha attaccato il mio migliore amico, ha detto bugie sul mio conto“.

Per fortuna Soleil Sorge ha preso le parti di Antonio Modugno: “Però non è carina questa cosa da dire in diretta. Guarda che non è stato lui a sporcare! Ti dico che prima di lui c’era stato un altro che aveva fatto la pipì lì, che è un classico. Dai non esageriamo. Inoltre non mi è piaciuto che si è preso una nomination a caso dal suo amico“.

Antonio Medugno pensa di lasciare il GF Vip.

Medugno dopo aver litigato con Alessandro e Gianluca ha passato una brutta giornata ed ha confidato a Soleil e Jessica di aver pensato di abbandonare il reality, ma per un motivo preciso: “Ma c’è stato qualcuno che quest’anno ha abbandonato? Ah, no? Se voglio abbandonare? Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po’ di tempo fa sull’alimentazione. E’ una cosa che a me mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che a me sta vicina quindi sa come risolvermele. Ancora non ho parlato con la psicologa oggi. Quando sto male mi distacco dal cibo, e per quel problema poi come mi riprendo? È questa la mia paura“.

Prima lo prendono in giro perché secondo loro modifica le sue foto e dal vico ‘è un ce**o’, poi ridono di lui perché dicono che sporca il bagno, ma cosa sarebbe successo se al posto di Antonio Medugno la vittima di questi attacchi fosse stata una ragazza? Per fortuna nella casa ci sono anche diversi gieffini che stanno aiutando questo 20enne.

Antonio:”Ho paura di potere ricadere nel distacco dal cibo” Sole:”Sappi che in qualunque momento,anche quando hai anche solo un po’ d’ansia,io ci sono.Anche solo per parlare.”❤️#GFVIP — Greta 🌺 (@wilmington_girl) February 8, 2022

A me dispiace per Antonio mi rendo conto che è proprio in difficoltà con il cibo #gfvip — Malulina (@Mawiima) February 8, 2022