Antonio Medugno è approdato al Grande Fratello Vip dopo aver conquistato la popolarità grazie a TikTok dove vanta tre milioni di followers. Una vita fatta di balletti, addominali e facce ammiccanti. Ecco alcuni esempi:

“In due anni ho avuto un grandissimo riscontro su TikTok” – ha confessato il ragazzo a Miriana Trevisan – “Ho capito cosa piace guardare a tutti, non solo alle ragazze di vent’anni. Sono riuscito ad espandermi“.

La vita su TikTok sarebbe stata per Antonio Medugno una semplice vetrina fatta però di finzione. Per tempo, infatti, sarebbe stato costretto a fingersi single per non scontentare le sue follower. Questo è quello che ha dichiarato proprio dentro la Casa. “Me lo hanno imposto, la mia fidanzata non ha mai preso bene questa cosa“.

Anche al Grande Fratello Vip Antonio Medugno è entrato da single, ma pare che fra una chiacchiera e l’altra si sia lasciato scappare di star frequentando Giulia D’Urso.

La ragazza è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed è molto vicina al gieffino. Quando lui è entrato in Casa ed ha confessato di aver avuto un incontro ravvicinato con Clarissa Selassié, Giulia ha commentato contro la principessa: “Io sapevo una storia completamente diversa”, per poi aggiungere: “E’ venuto a Roma per te? Senza parole. Tu hai le chat, io ho i video e i vocali. Scegli tu”.

La verità uscirà fuori?