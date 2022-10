Antonio Medugno bannato per sempre su TikTok per un’accusa gravissima

Giornata amara per Antonio Medugno che si è ritrovato con il profilo TikTok chiuso per sempre. L’accusa è fra le più gravi, seppur totalmente infondata e priva di ogni logica: violenza e abuso ai danni di sua sorella.

“Il tuo account è stato bloccato definitivamente per aver violato più volte le linee guida della community“, il messaggio che ha trovato Antonio Medugno non appena ha aperto TikTok. Immediato lo sfogo del creator: “Siete riusciti a farmi bloccare dopo anni e veramente non ho tanto da dire, ho avuto segnalazioni per i video con mia sorella. Vergogna!“. Poco dopo, via Stories, è entrato nei dettagli:

“Sono schifato da tutto questo, alcuni l’hanno avuta vinta su alcuni miei video con mia sorella, sostenendo che siano video in cui io abuso di lei. Quando è un semplice rapporto che magari noi al Sud abbiamo fra fratello e sorella, fratello e fratello, sorella e sorella. Anche io con mio fratello ho questo rapporto. A causa di tanti video di duetti che i creator americani hanno fatto il mio account questa mattina è stato bloccato definitivamente”.

Lo sfogo continua.

“Bloccato dopo anni di lavoro, ognuno di noi lavora sui social che sia Instagram o TikTok. Io stamattina mi ritrovo senza account per cosa? Per l’ignoranza che regna? Schifo! Ho già fatto ricorso a TikTok e spiegato i motivi. Spero me lo possano ridare, perdere un account con 3,4 milioni di follower? No. Ci ho lavorato tanto, per mesi. Erano due anni che ero su TikTok. Per cosa poi? Perché mi accusano di aver abusato di mia sorella? Vergognatevi, è proprio uno schifo”.

Antonio Medugno, il video sfogo e i video con la sorella incriminati

Il creator ha successivamente caricato i video girati con la sorellina che su TikTok sono stati segnalati. Effettivamente l’accusa è infondata, falsa e diffamante. Spero che Antonio Medugno riesca a recuperare il profilo.