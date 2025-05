Antonio Filosa: Nuovo CEO di Stellantis e Innovatore Automotive

Antonio Filosa, nato il 26 giugno 1973 a Castellamare di Stabia (Napoli), è un ingegnere laureato al Politecnico di Milano. Sposato con due figli, è entrato nel gruppo Fiat nel 1999, occupando ruoli di crescente responsabilità, tra cui direttore dello stabilimento di Betim in Brasile e responsabile degli Acquisti per l’America Latina.

Dal 2016 ha gestito l’Argentina e i marchi Alfa Romeo e Maserati nella regione, ricoprendo successivamente il ruolo di CEO per l’America Latina di FCA e diventando membro del consiglio esecutivo del gruppo nel marzo 2018. Filosa ha guidato Fiat alla leadership di mercato in Sud America e ha notevolmente sviluppato i marchi Peugeot, Citroën, Ram e Jeep. Ha inoltre contribuito alla creazione dello stabilimento di Pernambuco, che ha lanciato il marchio Jeep in Brasile, rendendolo il principale mercato al di fuori degli Stati Uniti. È diventato CEO di Jeep l’1 novembre 2023.

Dopo l’uscita di Carlos Tavares, Filosa è stato nominato Chief Operating Officer per le Americhe e Chief Quality Officer di Stellantis. Attualmente è membro del comitato esecutivo ad interim, responsabile della direzione e supervisione del gruppo. In Nord America, ha il compito di ricucire i rapporti con fornitori, sindacati e concessionari. Ha avviato la vendita delle vetture invendute e riorganizzato il team dirigenziale, promuovendo l’introduzione di nuovi prodotti e un dialogo intensificato con gli stakeholder.

