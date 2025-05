Antonio Filosa è il nuovo AD di Stellantis: le novità!

Antonio Filosa è il nuovo amministratore delegato di Stellantis, nominato all’unanimità dal consiglio di amministrazione guidato da John Elkann. La sua assunzione, prevista per il 23 giugno, segue un processo di selezione che ha considerato candidati sia interni che esterni. Filosa, attualmente responsabile delle Americhe e della qualità, vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico e una profonda conoscenza dell’azienda.

La decisione finale è arrivata dopo numerose indiscrezioni e ha superato anche nomi di rilievo come Maxime Picat, Mike Manley e Jose Munoz. Filosa, 52 anni e di origini napoletane, ha iniziato la sua carriera in Fiat nel 1999, accumulando esperienze significative, tra cui la direzione di Jeep negli Stati Uniti e la guida delle operazioni di Fiat Chrysler in Argentina. Con la creazione di Stellantis nel 2021, è entrato a far parte del team esecutivo di vertice.

In una lettera ai dipendenti, Filosa ha espresso l’intenzione di rafforzare i legami con i sindacati e le comunità, annunciando visite ai vari stabilimenti. I sindacati hanno accolto con attenzione la sua nomina, sottolineando la necessità di un piano industriale per rilanciare le attività in Italia e aumentare gli investimenti.

John Elkann, presidente di Stellantis, ha dichiarato che la scelta di Filosa è stata motivata dalle sue competenze manageriali e dalla condivisione della visione di crescita attraverso collaborazione e responsabilità. Filosa è atteso per incontri con i dipendenti, in un periodo in cui l’azienda affronta sfide significative nel mercato globale.

