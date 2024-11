Antonio Fico conferma il bacio: “Ho frequentato Federica Petagna per settimane”

Federica Petagna, entrata al Grande Fratello, ha inizialmente lasciato intendere di aver avuto una relazione esclusiva con Stefano Tediosi, emerso da Temptation Island. Tuttavia, sono emerse informazioni che suggeriscono una storia più complessa, con Federica che avrebbe baciato altri tre ragazzi oltre a Stefano. Durante la sua permanenza nella Casa, i gossip hanno iniziato a circolare e, di fronte alle rivelazioni, Federica ha negato, ma la sua posizione non sembra convincere. Stefano afferma che, oltre a lui, Federica avrebbe avuto rapporti con Giovanni De Rosa e Antonio Fico.

Giovanni De Rosa è un tentatore conosciuto proprio a Temptation Island, e lui stesso ha confermato un legame speciale con Federica, dicendo: “Ho avuto un rapporto che va oltre l’amicizia, per me è una persona importante”. Antonio Fico, cugino di un’altra protagonista di Temptation Island, Titty Scialò, ha parlato tramite Instagram, affermando di non voler creare clamore ma di aver sentito il bisogno di rispondere dopo che il suo nome è stato menzionato nel programma. Ha confermato un bacio avvenuto in discoteca con Federica e ha sottolineato che si erano frequentati per settimane, esprimendo il suo dispiacere per le false affermazioni.

Oltre a Giovanni e Antonio, sembra che Federica possa essere stata coinvolta anche con un terzo ragazzo, Giordano, amico di Raul Dumitras. Si sostiene che Federica avrebbe avuto una breve relazione con lui, culminata in un bacio, senza ulteriori dettagli. È emerso anche che Federica ha chiesto di mantenere segrete queste storie poiché si era presentata a un evento insieme a Stefano.

In sintesi, la situazione amorosa di Federica Petagna appare più intricata del previsto, coinvolgendo diversi ragazzi e sollevando interrogativi sulla veridicità delle sue affermazioni. Le rivelazioni sui presunti flirt stanno alimentando un acceso dibattito all’interno del programma, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi e chiarimenti da parte della diretta interessata.