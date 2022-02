Antonio e Gianluca finalmente, dopo due puntate di mutismo, si sono svegliati e ci hanno regalato nuovo dramma tutto loro esploso durante il momento delle nomination palesi.

In Casa da 10 giorni, i due belloni sono un po’ passati inosservati se non per un avvicinamento sospetto fra Delia e Gianluca durante una festa in piscina, salvo poi andare tutto in fumo poco dopo (lei ieri sera lo ha pure nominato).

Durante il momento delle nomination palesi, il personal trainer ha votato il tiktok che è rimasto esterrefatto: “Alfonso devo imparare ad aprire gli occhi io, sono senza parole“. I due, infatti, oltre ad essere entrati in gioco insieme si conoscevano anche al di fuori fuori ed in casa condividono lo stesso letto.

Una nomination inaspettata che ha fatto sbottare Antonio durante la pubblicità: “Io sono entrato insieme a lui e non lo avrei mai nominato, con dieci persone da nominare la sua carta neanche la vedevo. Sbaglio a fidarmi delle persone. Non c’entra niente se la sua nomination non cambiava il mio destino”. E – rivolgendosi proprio a Gianluca – ha aggiunto: “Mi dici determinate cose che non riporto e poi mi nomini?“.

Antonio e Gianluca litigano durante una pubblicità ed interviene Basciano: “Non ti permettere impara l’educazione!”

A questo punto è intervenuto pure Alessandro Basciano in difesa del suo amico di infanzia:

“Ma se lui è il mio migliore amico, tu hai sparato una s*ronzata contro di me e lui ti nomina, qual è il problema? Lui può dire quello che vuole non ti permettere di dirgli che non ha personalità, capito? Scemo. Quando avrai la strada e le esperienze che ho fatto io riparla, dai cammina ed impara l’educazione”.

“Ha parlato l’uomo vissuto, ma chi la vuole fare la tua strada!“, l’immediata replica di Medugno. A fine puntata, parlando con Manila, Antonio ha aggiunto: “Sono deluso, si è giustificato dicendomi che già sapeva che venivo nominato da tutti e quindi il suo voto non avrebbe influito“.

Nel dubbio, Antonio è finito in nomination proprio contro Gianluca. Indovinate chi salverò…