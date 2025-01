Antonio Di Pietro assolve Giorgia Meloni nel caso Almasri: “Nessun reato commesso”

Antonio Di Pietro ha espresso la sua opinione a difesa di Giorgia Meloni riguardo al controverso rimpatrio del capo della polizia libica, Osama Almasri. L’ex magistrato ritiene che la Premier non abbia commesso reati di favoreggiamento o peculato, sostenendo che il governo abbia agito per motivi di Stato. Di Pietro ha precisato che non c’è dolo nella decisione, in quanto non si voleva favorire un criminale, ma si trattava di una scelta politica. Ha escluso anche l’ipotesi di peculato, affermando che l’utilizzo di un aereo di Stato per ragioni di Stato non sia peculato.

Nonostante la difesa della Meloni, Di Pietro ha ammesso che avrebbe gestito diversamente la situazione: “Avrei tenuto Almasri in galera”, ha dichiarato, sottolineando la sua inclinazione a trovare modi legali per trattenere un criminale. Ha ribadito che le decisioni del governo dovrebbero essere valutate dagli elettori piuttosto che dai tribunali, lasciando alla popolazione la responsabilità di giudicare la correttezza di tali scelte.

Di Pietro ha anche criticato la Procura di Roma per la gestione del fascicolo relativo al caso Almasri, ponendo la questione se fosse intenzionata ad archiviare o avviare un’indagine formale. Pur sottolineando la legittimità della decisione del governo, ha evidenziato problematiche riguardanti la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, tema che considera strumentalizzato dalle associazioni di magistrati.