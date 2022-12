Antonio D’Amico è morto a 63 anni: è stato il compagno di Gianni Versace

Lutto nel mondo della moda: questa notte è morto Antonio D’Amico, compagno di una vita di Gianni Versace. Aveva solo 63 anni.

Molti hanno conosciuto la figura di Antonio D’Amico grazie alla serie di Ryan Murphy, American Crime Story: L’Assassinio Di Gianni Versace, che ha raccontato gli ultimi giorni di vita dello stilista, ucciso a sangue freddo sul portone di casa nel 1997. Lì è stato interpretato da Ricky Martin.

A rivelare le cause della morte è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, con una lunga lettera pubblica.

“Antonio D’Amico è morto. Per quindici anni fu il compagno di vita di Gianni Versace. Lo conoscevo molto bene, perché altrettanto bene conoscevo Gianni. Di quest’ultimo ho scritto anche una biografia (Versace. Eleganza di vita, Rusconi 1990) rifacendomi ai miei colloqui con il grande stilista. Recentemente avevo chiamato D’Amico per chiedergli una foto (ricorreva l’anniversario della morte di Gianni). Ho capito subito che qualcosa non andava, e con grande generosità Antonio mi ha raccontato di aver avuto un tumore alla gola, che era stato operato e si stava riprendendo. La sua voce però ne era uscita inevitabilmente provata. Ricordo alla perfezione le prime volte che lo vedevo con Gianni. All’inizio Antonio lavorava come rappresentante, sempre nel giro della moda. Fu nelle occasioni in cui si trovò di fronte a Gianni che se ne innamorò. D’altronde era bellissimo, come avrebbe potuto essere diversamente?”.