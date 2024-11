Antonio Cassano critica Salt Bae: rivelazioni sul conto da 880 euro e l’imitatore

Antonio Cassano ha condiviso la sua esperienza in un ristorante di Salt Bae durante il programma “Viva El Futbol”, condotto da Lele Adani e Nicola Ventola. L’ex calciatore ha raccontato di un pasto in Grecia, dove ha ordinato quattro antipasti di carne e un grande piatto di carne per quattro persone. La fame di divertimento è stata subito avvertita dai conduttori, che si sono preparati a una storia esilarante.

Cassano, però, ha avuto un grosso sorpresa al momento del conto: ben 880 euro. Pensando che ci fosse stato un errore, ha chiamato il cameriere per capire se il conto fosse corretto. Il cameriere ha confermato la cifra, rivelando che il costo era di 220 euro a testa. In quella situazione, Adani e Ventola non riuscivano a trattenere le risate. Cassano ha quindi dichiarato che non tornerà mai più in quel locale.

Quando gli è stato chiesto in inglese come si fosse trovato, Cassano ha risposto: “Benissimo, non ci verremo mai più”. Ha anche menzionato che Salt Bae, il famoso chef turco il cui vero nome è Nusret Gökçe, non era presente nel ristorante; al suo posto c’era un ragazzo che lo imitava.

Nusret Gökçe, noto per il suo modo iconico di spargere sale sulla carne, è diventato celebre nel 2017 dopo la viralità di un video sui social media. Ha aperto una catena di ristoranti di lusso specializzati in carne, chiamata Nusr-Et, con sedi in varie nazioni tra cui Turchia, Grecia, Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita. Il nome della catena deriva dal suo nome e dal termine turco “et”, che significa carne.

L’episodio ha suscitato l’ilarità dei conduttori, che hanno continuato a fare battute sull’argomento. La sorprendente esperienza di Cassano dimostra quanto possa essere alta la spesa in ristoranti di alta gamma, lasciando un ricordo indelebile e divertente legato a una cena forse un po’ esagerata.