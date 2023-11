Antonio Caprarica sulla rissa sfiorata: “Ho pensato di lasciare Ballando”

Milly Carlucci attraverso un video ha ridimensionato la notizia della rissa sfiorata tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Adesso a parlare è il diretto interessato, il famoso giornalista in un’intervista rilasciata a Davide Maggio (che ha anche lanciato in anteprima la notizia del litigio) ha raccontato la sua versione. Antonio Caprarica ha spiegato cosa è successo nel backstage della trasmissione di Rai Uno ed ha aggiunto di aver pensato a lasciare il programma.

“E’ stata una discussione molto accesa, dai toni molto accesi. La questione è nata quando Mammucari è tornato dalla sala delle stelle, dopo che c’era stato quel battibecco che a me era uscito veramente dallo stomaco, perchè io queste cose le odio, le detesto. Finire nel trash è una cosa che… se l’avessi immaginata non avrei mai accettato l’invito a partecipare al programma. Per me Ballando è una trasmissione elegante, simpatica, piacevole in cui magari uno litiga coi giurati ma litiga a favore di telecamera. Mai avrei immaginato che un concorrente, livido di rabbia perchè mi avevano dato 10, dice che sono un tronco. E va bene, sono un tronco, e passi il tronco, ma un cane morto senza una zampa…

Quando lui è rientrato nella sala (delle stelle, ndDM) facendo finta di niente, io gli dico: “tu adesso ti devi scusare pubblicamente per le espressioni da maleducato che hai adoperato“. E lui: “ma io non ho detto niente, in fin dei conti tu hai detto che mi davi delle bastonate“. “No, io ti avevo detto semplicemente che se continuavi a chiamarmi tronco di legno, i tronchi alla fine si trasformano in bastoni in molti casi“.

Ho detto questo, non che gli avrei dato una bastonata. E lui: “Ma io no, perchè tu… i giudici ti favoriscono“. “I giudici mi favoriscono? Sei fuori di testa veramente, allora. Veramente sei un caso serio“. E gli dico che queste non sono delle battute ma delle trovate da comico di terza fila. Questo è stato il tenore, dopodiché gli altri si sono allarmati e la mia ballerina mi ha detto “lascia perdere“, la sua gli ha detto “lascia perdere“, e ci siamo dati le spalle”.