Antonio Caprarica frena sul ritorno di Kate:”Allarmante, stadio avanzato”

Da circa un mese nel Regno Unito si rincorrono voci di miglioramenti improvvisi delle condizioni di Kate Middleton e di un suo ritorno imminente sulla scena pubblica. I tabloid hanno azzardato addirittura la presenza della principessa al Trooping The Colour, le celebrazioni per il compleanno del Re il prossimo 15 giugno. Antonio Caprarica però ha frenato l’entusiasmo e a Pomeriggio 5 ha rivelato che è impossibile confermare questi rumor, perché le condizioni della principessa sarebbero serie.

“Parliamo di una cosa molto seria, che riguarda la principessa. La situazione adesso sta in questi termini, non è vero che c’è la certezza che si farà vedere, nessuno può dire se la vedremo al Trooping The Colour. Si tratta delle celebrazione ufficiale del compleanno del Re, che ricorre a novembre. Si suppone che il secondo week end di giugno ci sia il sole a Londra. Io ho fatto circa 25 Trooping The Colour in tutta la mia vita e c’era il sole solo in due o tre casi, però chissà cosa accadrà questa volta. Se ci sarà Kate? Il problema purtroppo è che le sue condizioni sono serie e questo va detto. Naturalmente tutti sperano che lei si riprenda, ma è assolutamente impossibile oggi dire se tra dieci giorni sarà sul balcone o meno. Speriamo davvero che questa favola abbia un lito fine, questo direi che ce lo auguriamo tutti.”.

Charles will be at Trooping the Colour. We might see Kate or …might not.

Let’s see what they come up with this time #WhereIsKate #WhereIsKateMiddleton. pic.twitter.com/VE1C4PkV7o — coastepslife 🇬🇧 🌻🌸🌍🐳 (@coasteplife0) May 30, 2024

Antonio Caprarica: “Malattia individuata a uno stadio più avanzato di quello che dicono”.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, Antonio Caprarica ha parlato di situazione allarmante e ha spiegato che la malattia di Kate potrebbe essere stata individuata ad uno stadio più avanzato di quello che i media inglesi hanno fatto intendere: “Da quello che so io, la situazione è effettivamente allarmante. La malattia in realtà potrebbe essere stata individuata a uno stadio un po’ più avanzato di quanto si è lasciato intendere. A Londra ci si chiede, con sempre più insistenza, se non sia il caso di favorire il ritorno di Harry. – ha continuato il noto giornalista ed esperto di reali inglesi – Il problema è sua moglie Meghan Markle. Per lei la Gran Bretagna è morta, non vuole metterci piede e sta bene negli Stati Uniti. Quindi non sarà semplice convincerla a tornare“.