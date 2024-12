Antonio Capitani, oroscopo del 2025 segno per segno: le previsioni

Poche ore dopo le previsioni di Paolo Fox, Antonio Capitani ha svelato le sue previsioni per il 2025 su Rai Uno. Secondo l’astrologo, l’anno sarà democratico, senza segni nettamente favoriti o svantaggiati, con favori astrali distribuiti equamente. Alcuni segni si distingueranno di più nella prima metà dell’anno, altri dalla fine dell’estate.

Per quanto riguarda i vari segni, l’Ariete inizia l’anno con Venere e Giove nel suo segno, portando risultati positivi, ma si consiglia di non esagerare, specialmente in ambito finanziario. Il Toro avrà un lieve vantaggio con un anno in crescita e benefici dal lavoro passata, mentre i Gemelli vivranno un nuovo ciclo di vita, caratterizzato da fortunati cambiamenti professionali.

Il Cancro affronterà qualche difficoltà a causa di Saturno, ma sarà protagonista nel lavoro e negli affetti, con possibilità di nuove relazioni. Il Leone avrà il supporto di Venere e Giove, beneficiando di amicizie e opportunità, ma dovrà evitare conflitti inutili. La Vergine potrà finalmente esprimere i suoi talenti, con un risveglio dell’ottimismo grazie a Giove.

La Bilancia avrà successi fino a giugno, seguiti da un incremento della reputazione; è importante mantenere un buonumore. Lo Scorpione sperimenterà stabilità e guadagni anche nei lavori prima precari, mentre il Sagittario inizierà l’anno in una fase difficile ma avrà opportunità di passione e nuove relazioni.

Per il Capricorno, le scelte saranno decisive e porteranno a successi duraturi, con possibilità di nuove storie d’amore. L’Acquario inizierà bene con Giove al suo fianco, organizzando la vita e i sentimenti, affrontando da giugno una fase lavorativa proficua. Infine, i Pesci tenderanno a una fase di “semina” inizialmente, seguita da un boom di soddisfazioni e opportunità, inclusi incontri d’amore e possibili ampliamenti familiari.