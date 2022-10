Antonino, una gieffina confessa: “Mi piace, vorrei baciarlo e non solo”

Appena arrivata al GF Vip Giaele De Donà ha messo le cose in chiaro ed ha rivelato di vivere in un matrimonio ‘aperto’. La gieffina è una sostenitrice dell’amore libero’ proprio come Alex Belli e infatti non si è fatta troppi problemi a flirtare con Antonino Spinalbese. Avvicinandosi al fuoco però Giale si è scottata e pare si sia presa una bella cotta per l’ex di Belen. Ieri notte la De Donà si è sfogata con Charlie Gnocchi e gli ha confessato di aver paura di lasciarsi andare con Antonino.

“A me Antonino piace lo confesso. Mi sto trattenendo. Se non fossi entrata con un marito fuori mi sarei buttata e non gli avrei dato tregua. Qui se scatta un bacio lui fuori vuole il divorzio. Mi freno perché poi so cosa scatta fuori. Ok amore libero, ma qui è un contesto diverso.

Con Anto mi trovo bene, per me non è una cosa costruita. Scappa da me? No dai, in questi giorni abbiamo dormito insieme abbracciati. Se mi piace a livello fisico e di letto? Em, amore… [sussurri incomprensibili all’orecchio di Charlie], che poi completamente, hai capito? Me lo farei ogni secondo. Io so che ho dei limiti a cui posso arrivare. Se supero il limite scatta il divorzio. Non posso far saltare il matrimonio per una cosa qui dentro.

Mio marito lo amo, non è solo un mantenimento economico. Sono molto legata a lui. Lui accetta tutto fino a quando non ci sono sentimenti messi dentro. Accetta se è una cosa fisica, non accetterebbe una storia.

Un limone potrei farlo con Anto, ma poi scatta altro dopo. Io so che poi non mi trattengo. Il mio problema è riuscire a trattenermi. Mica il bacio in se, che non sarebbe una problematica per come viviamo l’amore io e il mio compagno. Io quando sono con lui sono me stessa. Vorrei riuscire a fare qualcosa con Antonino, senza fare del male a chi ho fuori”.