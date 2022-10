Antonino Spinalbese svela quello che gli ha detto il GF: “Paragonato a Soleil”

Le pretese, i capricci e le lamentele continue possiamo anche accettarle, comprenderle e aspettarcele da personaggi che hanno una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, come Attilio Romita, Katia Ricciarelli o Pamela Prati, un po’ meno da chi dovrebbe ringraziare quotidianamente gli autori del GF Vip per il miracolo ricevuto. Antonino Spinalbese durante primi giorni nella casa di Cinecittà si è risentito perché Alfonso Signorini gli ha chiesto di parlare di sua figlia e di Belen Rodriguez (unico vero motivo per cui lui è in quel reality), adesso però l’influencer se l’è presa con il GF per i ‘troppi attacchi’ subiti nell’ultima puntata.

Sia chiaro, la versione evil di Antonino Spinalbese che sclera con Charlie Gnocchi, manda a quel paese Edoardo Donnamaria (e lo accusa di aver alzato le mani) mi piace e perlomeno non ci fa addormentare, ma ovviamente questi atteggiamenti sono divisivi e certamente vengono selezionati per creare blocchi in puntata. Ma a quanto pare questo non va giù a Spinalbese, che pare essere allergico alle critiche.

Antonino Spinalbese: “Mi hanno paragonato a Soleil Sorge”.

Ieri pomeriggio durante uno sfogo con Patrizia, Luca e George, Antonino Spinalbese ha raccontato di essersi lagnato con gli autori per i diversi attacchi nell’ultima puntata. Stando alle parole dell’ex di Belen, in confessionale avrebbero paragonato la sua situazione a quella di Soleil Sorge: “Sai cosa mi hanno risposto dentro? ‘L’anno scorso Soleil come hai visto è stata attaccata da tutti. E adesso guarda che cos’è e dov’è’. Ma che cavolo state dicendo? Poi hanno detto ‘Sei stato il protagonista oggi. Devi essere fiero’. Quindi dentro di me mi dico: non importa come esci, dipende quante volte esco sul video? Allora sono un campione e devo continuare così“.

Io continuo a chiedermi: ma i concorrenti hanno mai visto le passate edizioni del GF Vip?