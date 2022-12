Antonino Spinalbese spara a zero su Oriana, lei lo scopre e sbotta: “Non permetterti di farmi passare da idiota”

Il flirt tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese è durato poco più di una settimana, perché poi l’ex di Belen ha deciso di mollare la spagnola con una scusa a cui crede solo lui. Il gieffino non ci sta a passare per l’uomo che usa le donne e per questo da giorni sta sparlando della Marzoli dandole della superficiale e minimizzando la loro intesa. Il 27enne però è stato il primo (dieci giorni fa) a spendere belle parole sul rapporto con Oriana: “Non mi sono mai lasciato andare così qui dentro. Sto capendo che si tratta di qualcosa di più di un’attrazione. Se fuori potremmo fidanzarci? Non lo escludo, perché mi piace tanto“.

Antonino Spinalbese sparla di Oriana con Attilio, Daniele e Alberto.

“Non mi piace il fatto che Oriana possa essere così avvinghiata a me senza neanche conoscermi. – ha detto oggi Antonino Spinalbese – Mi piace esteticamente, ma non c’è nient’altro. Dai mi parla delle sue amiche, di discoteche, del suo cane. Ti prego, se a lei basta questo per provare qualcosa. Con Oriana è stato un errore, il mio classico errore. Dopo ho capito che non era così. In sauna ho capito. Stavo facendo un pippone a Luca su mia figlia, un discorso profondo. Ero a un livello forte, molto preso dal momento. Dopo tutti i 10 minuti di discorso lei mi ha detto ‘ma dai tu sei esagerato, i padri non ragionano così’. Se io sto affrontando un discorso di una profondità e ti trovi davanti una persona nulla, che non ci arriva o non ci vuole arrivare, allora basta. Io con Giaele invece ho un rapporto diverso. E non voglio una che mi parla di Ibiza, delle discoteche. Giaele ad esempio un giorno ha cercato di tirarmi su chiedendomi com’è mia figlia e che caratteristiche belle ha. Io volevo a tutti i costi che fosse perfetta anche a livello interno. Io ho cercato e non l’ho trovato. Bella fuori ma per me basta. Sono rimasto deluso. Ho avuto una storia di quattro anni e una di due, io cerco quello, non cosette fisiche. Poi ovvio, è bella, io la vedo così, dopo 80 giorni… come fai a trattenerti?”

De Pisis è stato l’unico a mettere Antonino Spinalbese davanti ai suoi errori.

Alberto ad Antonino: “Se vuoi andare piano con Oriana non ci vai sotto le coperte, non ti scambi tutte quelle intimità, perchè io ero sveglio nel letto quella notte e ho sentito tutto” MIO DIO ALBERTOOOOOO #gfvip pic.twitter.com/8egqzW3Agp — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 30, 2022

Oriana Marzoli sbotta: “Non mi piace che tu dica queste cose”.

La Marzoli ha sentito parte della conversazione di Antonino Spinalbese ed è sbottata: “Tu non hai capito nulla e questo mi dà fastidio. Mi sta bene che hai voluto interrompere la frequentazione, ma non andare a dire in giro che non faccio discorsi profondi per farmi passare da scema. Come faccio a fare discorsi profondi? Mentre parlo tu prendi e ti alzi e vai via. Ti prego di non andare a dire che non sono capace di affrontare questi discorsi. Non sono idiota e non mi va che mi ci fai passare“.

Oriana hai scansato un fosso, adesso: SCAPPA.