Antonino Spinalbese smontato da una vip: “Non ci andrei mai! Non mi fa sangue”

Tra i nuovi gieffini il più ambito e desiderato è sicuramente Antonino Spinalbese, che è stato corteggiato da Oriana Marzoli, Giaele De Donà e che ha avuto un’amicizia speciale con Ginevra Lamborghini. Nulla di nuovo, visto che il gieffino aveva la fama da latin lover anche prima del GF Vip. Eppure c’è una bellissima ex vippona alla quale l’ex di Belen Rodriguez non smuove affatto l’ormone.

Ospite a Casa Pipol Raffaella Fico ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La bella campana ha rivelato che la sua concorrente preferita è Oriana Marzoli, perché le sta molto simpatica e trova che sia utile alle dinamiche del reality. Giudizi meno positivi invece per Antonino Spinalbese. La Fico ha dichiarato che il 27enne non le fa sangue.

“A me piace moltissimo Oriana la trovo simpaticissima, è davvero tanto simpatica quindi ti dico lei. Poi stuzzica molto e crea dinamiche. Quindi se devo dire un concorrente che mi piace ti dico lei. Cosa penso degli uomini di quest’anno? Oddio Antonino non sarebbe stato assolutamente il mio tipo, non mi attira e non mi fa proprio se**o non ci andrei. Sono sincera zero non mi smuove. Poi c’è il nuovo entrato, ma anche lui non mi piace. Come maschi non mi attira nessuno, nada de nada. Però Antonino Spinalbese zero non posso dirti altro. Conosco Luca Onestini, è molto simpatico, viva la simpatia, però a livello fisico non è il mio prototipo.

Comunque sì lo seguo un po’ quest’anno. Per quanto riguarda la mia esperienza non ho dato il massimo. Per me è stata la seconda volta e tra l’altro non è stato facile. Non mi trovavo bene con il gruppo. Ovvio non tutti, con alcuni ho legato. Però non mi sentivo a mio agio in quel contesto”.