Antonino Spinalbese, smascherata Antonella: quello che lei diceva di lui prima del GF Vip

Nelle ultime settimane Antonella Fiordelisi in più occasioni ha fatto capire chiaramente di avere un debole per Antonino Spinalbese. Nonostante stia insieme ad Edoardo Donnamaria, la gieffina non riesce proprio a mascherare il suo interesse per l’ex di Belen.

La Fiordelisi ha anche stuzzicato palesemente Antonino Spinalbese cercando di farlo capitolare: “Secondo me io sono il tuo prototipo di ragazza, però questo non lo vuoi ammettere. Lo dico perché tu non ti esponi, ma secondo me è abbastanza palese. Io invece lo ammetto senza troppi problemi, a me fisicamente piaci. Sì diciamo che sei un po’ il mio prototipo estetico. Però penso che la cosa sia ricambiata, magari me lo dirai tra un mesetto. Steremo a vedere se ho ragione poi mi dirai“.

Antonella e le vecchie dichiarazioni su Antonino Spinalbese: “Ha detto che è uno gnocco”.

Ieri sera a Casa Pipol Amedeo Venza ha fatto delle rivelazioni choc gold sulla dott.ssa Fiordelisi. Secondo l’esperto di gossip, la sua amica Antonella gli avrebbe parlato di Antonino Spinalbese anche prima dell’inizio del GF Vip 7. Pare che la gieffina avesse già messo gli occhi sul belloccio.

“Credo – e mi dispiace per Antonella perché le voglio molto bene – ma a lei penso piaccia più Antonino Spinalbese che Edoardo Donnamaria. E lo dico per ciò che lei mi ha detto tempo fa. Si parlava del Grande Fratello Vip, stava per iniziare e lei non sapeva ancora se era confermata o meno. Io e lei stavamo parlando dei nomi che circolavano on line, tra cui anche quello di Antonino. Lei mi disse chiaramente ‘gran bel pezzo di gnocco, speriamo che entri. Lui mi piace e tra l’altro è single’. Vabbè comunque non c’è niente di male o strano”.

Speriamo quindi che Alfonso Signorini riferisca ai vipponi queste rivelazioni, anche per vedere le facce di Edoardo e Antonella.

E comunque direi che c’avevo visto lungo…

Foto: Endemol Shine Italy