Antonino Spinalbese si prende le colpe della squalifica di Ginevra Lamborghini

La squalifica di Ginevra Lamborghini ha scombussolato gli equilibri della Casa, ma quello che c’è rimasto peggio è stato Antonino Spinalbese. I due hanno avuto modo di salutarsi per l’ultima volta a fine puntata, quando lui è stato chiamato da Signorini in confessionale.

A termine puntata Antonino Spinalbese, parlando con Cristina Quaranta, ha confessato di sentirsi in colpa dell’uscita di Ginevra Lamborghini.

Per come è Ginevra non se lo meritava proprio, questa cosa mi ha fatto stare male. Il giudice è il pubblico, quindi se lo hanno fatto è perché il pubblico lo ha chiesto; è colpa mia [se è uscita, ndr] perché l’ho detta io quella parola ho detto ‘basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo’ se non l’avessi mai detto, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola, è colpa mia se Ginevra è uscita”.

E ancora:

“Questo gioco è un’arma a doppio taglio e lei ha pagato per tutti perché la gente che ci vede ha così deciso. Questo gioco è fatto per la gente che decide per noi, in fin dei conti non c’è giustizia. Alfonso è colui che fa da portavoce. Io ho trovato ingiusto la maniera in cui lei è stata eliminata. La mia sofferenza è data dal fatto che lei non ne ha azzeccata neanche una: con sua sorella ha fatto un disastro, con Giaele ha fatto un disastro, con Marco ha fatto un disastro. Mi ha fatto male vedere il suo viso. […] Immaginati che sofferenza ha lei dato che dice cose che non pensa presa dalla rabbia. La mia preoccupazione è che qua fuori c’è gente che davvero può fare male con le parole, tanto male”.