Antonino Spinalbese parla di Belen e Stefano De Martino, le confessioni notturne

Anche senza mai nominarla direttamente, in questi giorni Antonino Spinalbese in più occasioni ha parlato di Belen Rodriguez. Il gieffino ha svelato il motivo della loro rottura ed ha raccontato di essere scappato di casa. Lunedì durante la puntata del GFVip Signorini ha mostrato al ragazzo delle immagini di Belen e Antonino nella notte si è sfogato con Ginevra Lamborghini. Il concorrente ha tirato in ballo anche il ‘nuovo’ fidanzamento della Rodriguez con De Martino.

“A me non piace lo show perché poi viene strumentalizzato. Le nostre storie esistono e lo sappiamo. Lui (Signorini?) ci prova a parlarne ed è normale. Anche con me in puntata, ma che senso ha avuto parlare di lei? Non ha senso. Perché lei adesso è fidanzata e lo sanno tutti. E già significa metterla in difficoltà. Anche se noi non stiamo insieme, ma parlandone significa metterla in difficoltà. A me dà fastidio questa roba. Se io voglio metterla in difficoltà vado da lei e posso metterla in difficoltà. Ma una cosa a tu per tu. Non lo faccio in televisione. Se avete notato io non la nomino mai per nome.

Io posso anche discuterci dalla mattina alla sera, ma non parlo di lei qui. Io le porto tanto rispetto. E lo stesso tu con Elettra, fai come me. Tienila per te come cosa. Sei fragile e devi stare attenta. Brava, non farla strumentalizzare e non far afre chiacchiericcio”.