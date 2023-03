Antonino Spinalbese, le prime parole dopo l’addio a Ginevra: “Non cerco la felicità degli altri”

Appena uscito dal Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese si è detto pronto a vivere lontano dalle telecamere il suo rapporto con Ginevra Lamborghini. I due si sono limonati in studio e pare si siano frequentati per almeno una settimana anche fuori da Cinecittà. Le cose a quanto pare non sono andate bene, lui infatti è stato paparazzato con la Miss Italia Carolina Stramare e lei ha pubblicato una storia Instagram con la canzone I Don’t Need A Man (non ho bisogno di un uomo).

Antonino Spinalbese parla dopo la rottura con Ginevra.

Oggi Antonino Spinalbese ha pubblicato una foto su Instagram, con una didascalia abbastanza chiara: “Volto pagina”. Sotto al post dell’ex di Belen è intervenuto il giornalista Giuseppe Scuccimarri: “Voltato pagina da che? Dall’essere considerato un seduttore? Dal Grande Fratello Vip? Da uno stile di vita? Caro Anto comincerei dal voltare pagina da questa comunicazione criptica ed incomprensibile. Creare hype poco si addice a chi in casa si è contraddistinto per schiettezza e personalità. La differenza tra essere uomo e essere personaggio è fondamentale, sarebbe il caso di dimostrare ancora una volta di essere uomo“.

L’ex gieffino ha risposto che ognuno nella vita è libero di valutare se e chi avere al proprio fianco ed ha aggiunto che cerca la sua felicità e non quella degli altri (dei Gintonic?): “Io la ringrazio tanto per questo appunto che mi ha lasciato. Ci tengo solo a dirle che non mi metterò mai qui a dimostrare se sono o non sono uomo ma solamente nel dirle che nella vita purtroppo accadono cose per la quale ognuno di noi valuta se e chi avere al proprio fianco, avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare sempre la mia felicità e non certo la felicità degli altri. Le auguro una meravigliosa serata“.

Insomma, direi che non ci sono più dubbi, l’ex di Belen e la sorella di Elettra non stanno insieme.