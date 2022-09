Antonino Spinalbese, le confessioni su Belen: “Perché ci siamo lasciati”

Oltre ad essere una showgirl, Belen Rodriguez è a tutti gli effetti una fornitrice di concorrenti di reality. Babbo, fratello, sorella, cognati e anche ex fidanzati, sono finiti tutti a L’Isola dei Famosi o al GF Vip. Quest’anno è toccato ad Antonino Spinalbese, che con l’argentina è rimasto un anno e mezzo e che da lei ha avuto una figlia, Luna Marì. Secondo più fonti però Belen non era felicissima dell’ingresso del suo ex compagno nella Casa di Cinecittà. C’è addirittura chi insinua che la Rordriguez abbia diffidato il gieffino e gli abbia chiesto di non parlare del loro privato davanti alle telecamere.

Ieri sera però il neo vippone ha parlato della sua storia finita: “Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Perché ci siamo lasciati? Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei nella mia. Abbiamo cercato di andare oltre e pensare solamente a nostra figlia Luna Marì, ma non ha funzionato“.

#GrandeFratelloVip #GFVIP Antonino Spinalbese ammette: “Belen? Io non c’entravo nulla con la sua vita e neanche lei nella mia” pic.twitter.com/7g3FN434g1 — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) September 20, 2022

Antonino Spinalbese: “Le differenze erano troppe”.

Anche sul settimanale Chi Antonino Spinalbese ha ripercorso la sua relazione con Belen: “Era piena estate quando ho incontrato Belen. Entrambi ci siamo lasciati trasportare dalle sensazioni e dalle emozioni. Alla fine il cuore non si può frenare. Nonostante sia finita non vedo tutto come un errore. Non credo di aver sbagliato. Mi sono lasciato andare e lo stesso ha fatto lei. Inoltre quando eravamo da soli stavamo benissimo. Non ci mancava nulla ed eravamo felici. Le persone che sono accanto a me erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita, avevano paura che fossi troppo esposto. Questo mondo ti può crear dei guai. Poi tra me e lei le cose sono cambiate. Diciamo che è cambiato quello che volevamo e le differenze erano troppe“.