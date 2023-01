Antonino Spinalbese, l’attacco di Oriana: “Io una poco di buono? Lui fa peggio”

Oriana Marzoli è stanca di sentirsi dare della poco di buono fuori e dentro la casa del GF Vip e ieri ha fatto un paragone tra i suoi comportamenti e quelli avuti da Antonino Spinalbese in questi mesi.

“Mi stanno attaccando perché ho avuto il flirt con Antonino, poi mi sono avvicinata a Luca e ora con Daniele. Antonino ha fatto la stessa cosa e pure di peggio. Ci ha provato con te (Giaele), ci ha provato con Ginevra, ha fatto con me e dopo è tornato da Ginevra. Quindi lui fa una figura bellissima perché è un maschio, se io faccio così sono una zoc**la. Non va bene. Nessuno dice nulla a lui, la prendono a ridere. Allora devono reagire allo stesso modo anche con me. Come mai non si comportano così anche con lui?

E alla fine Oriana non ha tutti i torti, visto che nell’ordine Antonino Spinalbese ha: provato a creare una coppia con Ginevra Lamborghini (per poi dire che la stava solo mettendo alla prova una volta che lei era uscita), flirtato con Antonella mentre lei stava con Edoardo Donnamaria, giocato con Giaele, fatto ‘le coccole’ ad Oriana sotto le coperte e c’ha riprovato con Ginevra quando è rientrata come ospite. Eppure l’unico ad usare la parola ‘por*o’ con l’ex di Belen è stato Donnamaria, gli altri si sono limitati a sorridere durante le clip delle sue amicizie alchemiche”.

Antonino Spinalbese sul suo rapporto con Oriana.

“Se lei era presa? Io ti dico che qui dentro… io dico che dalle sue parole e dai fatti… nulla di nuovo da quello che mi è successo fuori di qui. Lei era più presa dal personaggio, non sono sprovveduto. Se sono figo e ci so fare? Senza dubbio, ma non è solo quello. – ha detto Antonino Spinalbese a Nicole – Sono stato chiaro con lei e ci sta che poi si sia invaghita. Però io ero stato chiaro con lei. Guarda che lei l’ha girata dopo. Cioè è passata per presa e abbandonata. Infatti poi ha fatto la stessa cosa con Onestini e Daniele”.

Oriana e gli uomini della Casa… avvicinamenti e tensioni. Daniele, Luca… e ovviamente Antonino. #GFVIP pic.twitter.com/GReAD7dB3L — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 9, 2023

PH: Endemol Shine Italy