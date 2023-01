Antonino Spinalbese lascia definitivamente il GF Vip? Le indiscrezioni e le voci

In più occasioni Antonino Spinalbese ha rivelato che forse non avrebbe rinnovato il contratto al GF Vip, soprattutto per la mancanza di sua figlia Luna Marì. Nessuno gli ha creduto davvero, anche perché il gieffino ha sempre dimostrato di tenerci parecchio al suo percorso nel reality. Una cosa è certa, l’ex di Belen Rodriguez sarebbe dovuto uscire prima o poi per sottoporsi ad un piccolo intervento per rimuovere una cisti. Nei giorni scorsi però Antonino Spinalbese non si è sentito molto bene e infatti la produzione ha preferito farlo uscire momentaneamente per degli accertamenti medici.

Antonino Spinalbese lascia definitivamente il GF Vip?

In teoria dopo un veloce check up e cinque giorni di quarantena, il vippone potrebbe rientrare, ma forse non sarà così. On line infatti circolano diversi rumor secondo i quali l’hairstylist non farà ritorno nella casa di Cinecittà. C’è infatti chi sostiene che oltre ai controlli medici il 27enne prenderà la palla al balzo per sottoporsi all’intervento e che questo potrebbe pregiudicare il suo comeback.

“Ecco che quindi, che sempre sul web, si parla del fatto che Antonino Spinalbese potrebbe non rientrare in Casa e quindi ritirarsi dal gioco. – si legge su Novella 2000 – Il motivo sarebbe proprio l’intervento chirurgico, o meglio l’esito di questa operazione. Non dovrebbe essere niente di grosso, si tratta di un intervento non invasivo che di norma ha un tempo di guarigione breve. Però, in base a come andrà il tutto e a quello che dovrà fare nella fase post-operatoria, pare che si possa valutare il rientro o meno nel reality”.

Non è finita qui, perché oggi in moltissimi su Twitter si sono convinti che gli autori abbiano comunicato l’addio di Antonino agli altri gieffini. Sembra infatti che quasi tutti i concorrenti siano stati chiamati in confessionale nell’arco di un’ora e questo di solito accade quando ci sono situazioni particolarmente importanti, come una squalifica. Va detto che per adesso i profili social del GF Vip non hanno rilasciato comunicazioni in merito al destino di Spinalbese.