Antonino Spinalbese, la strana reazione all’aereo per lui e Ginevra

Nonostante Ginevra Lamborghini sia stata accompagnata fuori dalla porta rossa da due settimane, i Gintonic continuano ad essere i fan più agguerriti di questo GF Vip 7. Stamani sopra la casa del Grande Fratello sono volati ben due aerei dedicati a Ginevra e Antonino Spinalbese, ma il gieffino è rimasto un po’ perplesso (qui il video).

Il primo messaggio era per la prima non coppia di questa edizione: “A e Gin mai soli. Così tanto in così poco. Gintonic“.

Antonino Spinalbese però non ha capito nulla della dedica. Il gieffino pensava che fosse un messaggio carino inviato dal suo socio e migliore amico. Pamela Prati e Alberto De Pisis però gli hanno spiegato che era una frase scritta dai fan suoi e di Ginevra: “Ma quindi è per me? Ale grazie! Il mio socio, il mio migliore amico, me l’ha fatto lui. Sono sicuro sì. Cosa? Dici che è riferito a Ginevra? Ma che cosa c’entra? Ragazzi no! Cosa significa mai soli allora? Allora salutiamo Ginevra e Alessandro nel dubbio e anche grazie ai fan“.

Antonino Spinalbese su Ginevra: “Quindi la facciamo rientrare GF?”.

Subito dopo è volato un altro aereo, con un messaggio per Ginevra: “No Gine, no party. Manchi, I tuoi Gintonic“.

Anche in questo caso Antonino Spinalbese non ha compreso al volo il significato delle parole dei fan. Alberto ha cercato di spiegarglielo e l’ha invitato a ringraziare i Gintonic.

“E questo cosa significa adesso? Lo so che Gin manca. Cosa ci posso fare io? Questi dicono no Gine no party. Sì ragazzi e cosa dovrei fare io adesso? Me ne devo andare allora. Fate rientrare Ginevra allora, ma non ci devo pensare io. Qui bisogna ringraziare. Ringrazio tutti i… i Gintonic. E poi portateci dei gintonic da bere. Non tanto a me, ma agli altri ragazzi qui dentro”.