Antonino Spinalbese fa piangere Oriana: “Tu sei una Porsche io voglio una Ferrari”

Dopo due settimane passate insieme è finita la chimica artistica tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez nei giorni scorsi ha detto che tra lui e la coinquilina stava nascendo qualcosa: “Io non mi sono esposto così con altre, ma con lei sì. Ci tengo e mi piace, penso si veda. Non si tratta solo di attrazione. Con lei mi sono lasciato andare. Ci conosciamo da poco, ma se nascerà qualcosa potrebbe anche andare continuare fuori“.

Negli ultimi giorni le cose però sono cambiate, tutto è iniziato martedì notte, quando dopo una sessione di ‘chiacchiere’ sotto le coperte Antonino Spinalbese è scoppiato a piangere e lei pare non l’abbia consolato abbastanza. Il vippone infatti il giorno dopo si è sfogato con Luca Salatino: “Non so, non credo sia quella giusta. Lei è la Feltrinelli e a me serve la Mondadori“.

La rottura però è arrivata ieri notte, per colpa della reazione bislacca di Oriana ad una confessione del 27enne: “Io le ho detto che mi mancava mia figlia e questa mi risponde che anche a lei manca il cane. Mi dispiace, ma non è la donna per me. In due settimane non abbiamo mai parlato di cose serie. Poi la prima volta che gli dico una cosa più delicata mi risponde in quella maniera“.

Antonino Spinalbese: “Tu sei una Porsche e io ho bisogno di una Ferrari“.

Nelle ultime 24 ore Oriana ha chiesto scusa in tutti i modi all’amico speciale: “Ti prego scusami, io non volevo essere inopportuna. Non è vero che non capisco che ti manca tua figlia. Solo che mi dispiaceva, avevo paura che entrassi in un tunnel di dolore come Luca Salatino con Oriana, ti chiedo perdono se ti ho ferito davvero“.

Poco fa la Marzoli si è addirittura inginocchiata ai piedi di Antonino Spinalbese provando a recuperare il loro rapporto, ma lui è stato inflessibile: “Non ci riesco a far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante“.

La verità è che Oriana sarà pure una Porsche, ma Antonino sta dimostrando di essere una Fiat Panda e per fortuna Belen se n’è accorta ed è tornata dalla sua Ferrari…