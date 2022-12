Antonino Spinalbese è un narcisista: l’accusa di Giaele De Donà

Antonino Spinalbese ha sempre cercato di mantenere al Grande Fratello Vip un comportamento molto composto, ma quando ha iniziato a giocare con le ragazze qualcosa è andato storto. Questo perché dopo oltre due mesi di tira e molla fra Ginevra Lamborghini, Giaele De Donà e Oriana Marzoli i primi dubbi sono sorti.

Il bel parrucchiere ha prima conosciuto Ginevra con cui ha legato moltissimo; quando lei è uscita si è buttato su Giaele sfregandosi le mani quando le due si sono punzecchiate – a distanza – mostrandosi gelose. La De Donà, in un post puntata, gli ha pure fatto una scenata accusandolo di aver interessi per la Lamborghini mai esplicitati prima.

“Mi hai sempre detto che fra te e Ginevra non c’è niente, poi in puntata quando abbiamo parlato di lei hai fatto credere che ci sia qualcos’altro sotto. Se a te vuoi farti la storia d’amore con Ginevra va bene, ma non farmi passare così con io che ti provoco e tu che sei un santo. Esponiti!”.

Giaele e Antonino litigano in piena notte: “Mi hai fatto passare per una T” https://t.co/IXum8lpTIN #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 14, 2022

Il rapporto fra Giaele e Antonino è andato avanti fino a quando la miliardaria ha iniziato a temere per la reazione del marito. Quando ha capito che un ipotetico rapporto sotto le coperte con Spinalbese l’avrebbe compromessa ha deciso di fare un passo indietro e di trasformarsi, citando Orietta Berti, in Suor Giaele.

A questo punto Antonino Spinalbese ha fatto gli occhi dolci a Oriana Marzoli e lei, palesemente invaghita, ha accettato il corteggiamento finendoci a letto insieme. Un rapporto consumato sotto le telecamere che Giaele De Donà avrebbe sempre voluto, ma che non si è mai concretizzato. “Io e mio marito viviamo un amore libero, Antonino mi piace esteticamente potrei andarci a letto“.

Ovviamente la storia non è finita qua, perché nel pieno del loro rapporto il parrucchiere ha lasciato la venezuelana in un modo decisamente poco carino. L’ha scartata paragonandola ad una macchina: “Tu sei una Porsche, io voglio la Ferrari“. Neanche le lacrime di lei hanno scalfito Antonino, anzi: quando ha rivisto Ginevra ha addirittura detto che sarebbe voluto uscire dal gioco per lei facendo andare in crisi la Marzoli.

Antonino Spinalbese narcisista: la duplice accusa

L’atteggiamento di lui è stato definito da Anna Pettinelli come un comportamento da “narcisista patologico”. Aggettivo usato anche dalla stessa Giaele durante un gioco: “Antonino è narcisista”.

E chi conosce da vicino tutto ciò SA.