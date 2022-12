Antonino Spinalbese: due ex vipponə parlano (male) di lui

Antonino Spinalbese in questi giorni è stato al centro dei pensieri di un paio di ex vipponə: la psicologa Gegia e l’attore Antonio Zequila.

Se Gegia in radio da Giada Di Miceli ha detto semplicemente di trovare Antonino “triste” perché “dopo Belen è difficile che ti innamori” e che secondo lei “è ancora innamorato di Belen”; Antonio Zequila ai microfoni di Turchese Baracchi c’è andato giù pesante.

“Antonino Spinalbese ha avuto un comportamento disdicevole al Grande Fratello Vip” – ha dichiarato – “Quando stai con una donna, per un giorno, una notte, la devi rispettare. Le donne non si trattano così, diciamo la verità. Ha detto che non voleva il Porsche, ma la Ferrari. Secondo me voleva la Lamborghini ma solo per il nome non per altro. [l’allusione è ovviamente a Ginevra Lamborghini, ndr]. Ti faccio vedere che si ritroverà con la Panda. Non parlo per gelosia, non mi sembra un adone. Forse avrà doti nascoste. Non c’entra saper fare i capelli. Belen infatti è tornata con Stefano de Martino. L’usato sicuro va sempre bene, almeno vai sul sicuro”.

Anche Anna Pettinelli in passato ha massacrato Antonino Spinalbese dandogli del narcisista patologico, stessa definizione che gli ha affibbiato Giaele De Donà. Insomma, se da una parte ha una schiera di donne che muoiono per lui, dall’altra parte ha anche tante persone che lo criticano.

“Io non entro per andare da Antonino, era una questione di conti e rapporti in sospeso in generale nella Casa con Antonella e Giaele. Sto seguendo il Grande Fratello da spettatrice e ho notato che è tornato l’Antonino di un tempo. Non deve allontanarsi dalle donne della Casa. Io non ho nulla contro Oriana, zero, non vado con l’ascia di guerra. Mi piace come sta tornando a vivere la casa in generale, è molto meno dentro a delle dinamiche che lo vedono sempre in mezzo a diatribe. Quando ha detto che voleva uscire per me? Lui è un piccolo cretinetto, lo conosciamo bene”.